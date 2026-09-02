Мягкое украинское слово "лельо": что оно на самом деле означает

Вы узнаете:
- Что означают слова "лельо" и "леля"
- Откуда взялось глагол "леліяти"
- Что украинцы говорят вместо "мамочки"
"Лельо" и "леля" - именно так на Гуцульщине ласково обращались к отцу и матери. Эти существительные относятся к отдельной группе украинской лексики, которая вращается вокруг звука [л], в основном смягченного, и связана с ребенком и семьей. Об особенностях этого слоя слов рассказала в своем Instagram репетитор Оксана Николаевна.
Логика формирования такой лексики довольно прозрачна: "детские" слова состоят из простейших звуков, а слоги в них либо повторяются, либо звучат очень похоже. По этому принципу построены знакомые всем "мама", "баба", "папа", "дедушка", "ням-ням", "ава".
От "лелії" к глаголу "леліяти"
Особый интерес представляет лексема, обозначавшая чувства к ребенку и сегодня почти не используемая. Как отмечает репетитор, когда-то в украинском языке существовало слово "лелія" - с ударением на [е] - и именно оно означало любовь к ребенку.
Именно благодаря этому существительному, по словам Оксаны Николаевны, становится понятной этимология глагола "леліяти" - окружать заботой, заботиться, ухаживать, лелеять и беречь.
"Ляля", "лялька" и восклицание "ой леле"
Тот же звуковой рисунок легко узнать и в современной речи. Дети называют других детей "ляля", игрушку в форме маленького человечка - "лялька", а место для сна младенца обозначает слово "люлька". Репетитор при этом подчеркивает: не все эти лексемы связаны по происхождению напрямую, однако их фонетическое сходство очевидно.
Еще один пример того же корня - эмоциональный возглас. Там, где россияне от испуга говорят "мамочки" (почему-то во множественном числе), на украинском можно воскликнуть "ой леле", отмечает Оксана Николаевна.
Смотрите видео об отдельном украинском слове для обозначения любви к ребенку:
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Об авторе: Оксана Николаевна
Оксана Николаевна - репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.
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