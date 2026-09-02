Школа, которой не страшна война: что построили для 700 украинских детей

В Гатном создали подземное учебное помещение площадью более 1000 квадратных метров. Как оно помогает организовать безопасное обучение детей во время войны.

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Подземная школа в Гатном / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

В Гатном построили подземную школу для 700 детей

В укрытии есть классы, столовая и спортзал

Возвращение школьников к полноценному очному обучению стало одним из главных приоритетов для многих украинских общин. Сейчас дети остро ощущают недостаток живого общения со сверстниками и учителями, однако гарантировать их безопасность в обычных школьных помещениях во время воздушных тревог практически невозможно. Чтобы решить эту проблему, в селе Гатное под Киевом реализовали масштабный архитектурный проект, демонстрирующий современный подход к безопасности в учебных заведениях. Подробнее расскажет Главред.

Как сообщает телеканал 2+2, рядом с местным лицеем построили подземное учебное помещение площадью более 1000 квадратных метров. Оно существенно отличается от обычных темных подвалов: пространство продумано до мельчайших деталей, чтобы одновременно разместить до 700 детей. Убежище оборудовали полноценными учебными классами с интерактивными досками, просторной столовой, спортивным залом для занятий и даже душевыми комнатами. Системы жизнеобеспечения и фильтрации воздуха обеспечивают автономность помещения и повышают уровень защиты детей в чрезвычайных ситуациях.

видео дня

Видео о том, как строятся подземные города и кто вкладывает в это деньги, можно посмотреть здесь:

Подобные проекты заставляют задуматься о том, какими могут быть учебные заведения будущего в условиях постоянных вызовов безопасности. Создание автономных пространств нередко связано с личным опытом специалистов, которые собственными глазами видели последствия войны и стремятся создать для детей максимально безопасные условия.

Однажды я посетил школы и в одной из них увидел, как после ночной атаки на Киев дети спали прямо на подушках в комнате психологической помощи. И я понял, что людям нужно место, где они могут спокойно отдохнуть и поспать, - вспоминает архитектор и основатель дизайн-компании Павел Пекер.

Опираясь на этот опыт, специалисты начали искать новые решения для защиты учеников. Среди них - адаптация старых книгохранилищ в вузах Киева и Днепра под надежные укрытия, а также проектирование полностью автономных подземных учебных комплексов.

Ранее Главред рассказывал о том, что киевские школы из-за постоянных атак РФ и угроз безопасности детей меняют формат обучения. В новом учебном году часть учебных заведений будет работать в смешанном формате, а при необходимости учащихся будут переводить на дистанционное обучение. Решение будет зависеть от ситуации с безопасностью, продолжительности воздушных тревог и возможностей конкретной школы.

Также мы рассказывали о том, что на международном Саммите украинцев в Швейцарии был представлен образовательный проект "Знай свою Украину" для школ по всему миру. Он помогает детям за рубежом лучше познавать историю, культуру и традиции Украины.

Проект предусматривает учебные материалы, онлайн-курсы, лекции и мастер-классы, призванные сохранять связь детей с украинской культурой и идентичностью.

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Об источнике: 2+2 "2+2" - общеукраинский телеканал, входящий в состав медиаконгломерата "1+1 Media". Канал ориентирован на зрителей в возрасте от 18 до 54 лет. Эфир телеканала состоит из сериалов и художественных фильмов собственного и зарубежного производства, развлекательных шоу и трансляций некоторых матчей Чемпионата Украины по футболу.

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