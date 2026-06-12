На международном Саммите украинства в Швейцарии презентовали проект "Знай свою Украину" для школ по всему миру, – Игнат Коробко

https://glavred.info/culture/na-mezhdunarodnom-sammite-ukrainstva-v-shveycarii-prezentovali-proekt-znay-svoyu-ukrainu-dlya-shkol-po-vsemu-miru-ignat-korobko-10772471.html Ссылка скопирована

На саммите мирового украинства (Global Ukrainian Summit), который проходил в швейцарском городе Берн, образовательный проект "Знай свою Украину" презентовал практические решения для интеграции украинской культуры, истории и традиций в школьную программу. Об этом сообщил меценат и сооснователь проекта Игнат Коробко.

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"Образовательный проект "Знай свою Украину" презентовал собственные наработки и методические материалы на саммите мирового украинства, который проходил в Берне. Инициатива вызвала большой интерес со стороны украинских общин. Среди представленных инициатив – онлайн-проекты "Знай свою Украину" и наработки по возвращению традиционных народных игр в школьную среду. Это практические решения для интеграции украинской культуры, истории и традиций в деятельность украинских школ по всему миру", – рассказал Игнат Коробко.

По его словам, все материалы "Знай Свою Украину" разработаны специалистами, структурированы и готовы к работе с детьми в разных форматах.

"Наш проект очень ценен для диаспоры, поскольку все материалы разработаны специалистами, структурированы и готовы к работе с детьми в самых разных форматах: от лекций и пошаговых мастер-классов для использования в воскресных школах. В условиях тотального диджитального мира наша обязанность – дать детям живые, увлекательные инструменты самоидентификации", – сообщил Игнат Коробко.

Он отметил, что проект "Знай Свою Украину" родился в 2019 году как инструмент для сохранения и передачи традиций по инициативе главы благотворительного фонда "КОЛО" Елены Кривенко, из-за войны его реализация была приостановлена, но с 2023-го она возобновила работу.

"Проект представляла Елена Кривенко, председатель благотворительного фонда "КОЛО" и инициатор проекта "Знай свою Украину". Она инициировала проект еще в 2019 году, как инструмент для сохранения и передачи традиций, но из-за войны его реализация была приостановлена, и с 2023 - мы возобновили работу. Во время выступления Елена также поделилась личной историей, отметив, что в 2022 году они с мужем приняли трудное решение о переезде детей за границу. Это заставило ее как маму искать действенные инструменты для сохранения их национальной идентичности в другой среде", – отметил Игнат Коробко.

Всемирный Конгресс Украинцев – крупнейшая международная неправительственная организация, которая координирует деятельность украинских общин в диаспоре и представляет интересы более 20 миллионов украинцев в более чем 60 странах мира. В этом году саммит в Берне собрал более 300 представителей из 50 стран для координации усилий по сохранению идентичности глобального украинского сообщества.

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