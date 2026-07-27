Путин внезапно начал выходить к людям: в СМИ раскрыли причину необычного поведения

Главное из новости:
- Путин вышел к людям в Санкт-Петербурге на 40 секунд
- Это уже второй такой выход за полтора месяца
- Рейтинг одобрения упал с 71% до 66% за неделю
Российский диктатор Владимир Путин вновь вернулся к старому пиар-приёму - коротким и тщательно срежиссированным "выходам к народу". Подобную активность глава Кремля обычно проявляет лишь в моменты острых внутриполитических потрясений, как это было после мятежа Евгения Пригожина, убийства Алексея Навального или начала операции ВСУ в Курской области.
Как сообщает оппозиционное издание "Агентство", во время недавнего визита в Санкт-Петербург Путин умело сыграл роль "близкого к народу" лидера. Впрочем, детали этой акции явно указывают на строгие меры безопасности и спешку.
Все "общение" с толпой длилось всего около 40 секунд, после чего диктатор сразу скрылся в своём автомобиле, а само видео, опубликованное пропагандистом Павлом Зарубиным, появилось с двухчасовой задержкой, из-за чего событие практически прошло мимо внимания широкой аудитории.
Интересно, что это уже второй подобный выход за последние полтора месяца - предыдущий состоялся в июне в Казани, хотя до этого Путин воздерживался от таких встреч целый год.
Что стоит за внезапной "открытостью" Кремля
Аналитики связывают очередную волну кремлевского популизма с целым рядом серьезных проблем, обрушившихся на Россию этим летом из-за войны против Украины:
- нарастающая логистическая блокада временно оккупированного Крыма;
- острый топливный кризис внутри страны;
- масштабные удары по критической инфраструктуре и складам (в частности, компании Wildberries).
Эти факторы уже сказались на социологических показателях хозяина Кремля. По данным российских СМИ и прокремлевского фонда "Общественное мнение" (ФОМ), уровень поддержки действий Путина упал сразу на 5% за считанные дни - с 71% до 66%.
В то же время антирейтинг диктатора обновил исторический максимум с момента начала полномасштабного вторжения: доля россиян, негативно оценивающих его работу, выросла до 16%.
Стремительное падение симпатий заставляет кремлевских политтехнологов срочно организовывать пусть и 40-секундные, но "картинные" встречи с людьми, чтобы создать иллюзию непоколебимого единства и контроля над ситуацией.
Как в РФ может произойти смена власти - прогноз
"Главред" писал, что, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, сейчас в России сформировались все предпосылки для очередного дворцового переворота.
В частности, российская бизнес- и политическая элита первой ощутила на себе разрушительное воздействие международных санкций: аресты и блокировка активов, катастрофическое падение доходов от экспорта в энергетике, химической промышленности, металлургии и сельском хозяйстве, ограничения на передвижение по миру, запреты на въезд в цивилизованные страны и невозможность пользоваться роскошью, к которой они привыкли.
Смена власти в России - последние новости
Напомним, Главред писал, что окружение российского диктатора Владимира Путина с высокой вероятностью может пойти на его физическое устранение, чтобы сохранить собственные позиции после смены власти.
Накануне стало известно, что трансформация России возможна лишь благодаря деятельности оппозиции, а не в рамках действующего режима. Но изменения могут произойти только после ухода Путина и прихода к власти сил, которые он относит к вооруженной оппозиции.
Ранее сообщалось, что для смены власти в РФ нужен масштабный протест именно в Москве. Сейчас сложно представить, что в Москве начнется бунт. Разве что в ответ на бомбардировки Киева начнутся ежедневные атаки Вооруженных сил Украины на Москву.
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Об источнике: Агентство
Агентство - это независимое российское интернет-издание, которое позиционирует себя как проект журналистов и репортеров-расследователей, ранее вынужденных покинуть работу в других независимых российских СМИ из-за давления со стороны властей. Оно публикует новости и аналитику о событиях в России и мире.
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