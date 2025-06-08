Бунт в Москве или дворцовый переворот: неожиданный сценарий смены власти в РФ

Дворцовые перевороты могут иметь разные формы, подчеркнул Андрей Новак.

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Дворцовый переворот в РФ гораздо более реален, чем протест

Для смены власти в РФ нужен масштабный протест в Москве

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал вероятность смены власти в РФ в результате "дворцового переворота".

"Дворцовые перевороты могут иметь разные формы: это может быть физическое устранение их лидера, может быть отставка и заслуженный отдых на даче, как это было с Хрущевым, может быть военный переворот. Ведь сейчас больше всего страдают военные в России, потому что среди них огромные потери. И военное руководство РФ все это видит и понимает", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

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Эксперт считает, что дворцовый переворот в РФ гораздо более реален, чем протест российского населения, который бы привел к смене власти.

"Для смены власти в РФ нужен масштабный протест именно в Москве. Сейчас сложно представить, что Москва начнет бунт. Разве что в ответ на бомбардировки Киева начнутся ежедневные атаки Вооруженных сил Украины на Москву – возможно, в этом случае даже москвичи зададутся правильными вопросами и пойдут "брать Кремль". Но надежд на нечто подобное у меня очень мало, более вероятным выглядит дворцовый переворот", - говорит он.

Собеседник также отметил, что есть надежда на российских бизнесменов, которые сейчас несут огромные потери их активов, вынуждены терпеть колоссальные ограничения их передвижения по миру, персональные санкции.

"Те, чьи финансы и комфорт больше всего пострадали, могут собраться и решить, как все это остановить, изменив внешнюю и внутреннюю политику России", - добавил Новак.

Ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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