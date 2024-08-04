'Неожиданно случится несчастный случай': Курносова - о возможности переворота в РФ

Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

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Курносова оценила возможность переворота в РФ/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНИАН

Многие россияне могут быть не согласны с решением российского диктатора Владимира Путина согласиться на обмен заключенными между Россией, США и Германией, который состоялся 1 августа и был крупнейшим со времен Холодной войны. Российская Z-общественность скорее возмущена, ведь РФ в результате этого обмена получила всяких убийц, а взамен отдала тех, кого они считают врагами России.

Однако свое несогласие с Путиным в стране-агрессоре вряд ли кто-то решится выразить, ведь это может грозить им смертью. Поэтому против главы Кремля вряд ли кто-то пойдет. Такое мнение высказала политический аналитик, главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова в интервью Главреду.

"Те, кто слишком громко говорят, либо на том свете путем взрыва самолета, как Пригожин, либо внезапно покончили жизнь самоубийством, как "Мурз" (Z-блогер Андрей Морозов. - Главред), либо сидят в тюрьме, как Гиркин-Стрелков", - сказала она. видео дня

По ее словам, если кто-то осмелится говорить что-то против Путина, это может плохо закончиться для этого человека. И под таким страхом все молчат, считает Курносова.

"Поэтому там сейчас особо не поговоришь, даже если ты представитель Z-общественности - может неожиданно случиться несчастный случай и это слово, которое неправильно сказано в адрес Путина, может оказаться последним. Поэтому сегодня в России свобода слова отсутствует для всех. Даже для тех, кто считает и называет себя патриотом", - отметила она.

Кто такая Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Обмен заключенными между США, Германией и Россией - что известно

Напомним, между Западом и РФ состоялся обмен заключенными, Путин вернул в РФ киллеров и шпионов. Большой обмен заключенными состоялся между Россией, США, Германией и еще тремя странами в четверг, 1 августа.

В рамках соглашения по меньшей мере 12 политических заключенных, которые удерживаются в России, будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство - подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.

Среди российских граждан, которых планируют обменять, - Вадим Красиков, убийца, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира, совершенное по заказу российской федеральной власти.

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