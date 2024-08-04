Ударит снова +35 градусов: где в Украине будет жаркая погода

При этом пока в части областей будет сильная жара, многие другие регионы накроют дожди с грозами.

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Погода в Украине - ударит снова +35 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели, с 5 по 11 августа, в большинстве областей будет умеренно теплой. Однако некоторые регионы накроет жара и температура воздуха может подниматься днем до +30...+35 градусов. Жаркая погода будет в южных регионах.

Дожди в течение недели будут нечасто, а когда и будут идти, то преимущественно на правобережье. Кое-где возможны дожди с грозами. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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В то же время он предупредил, что в юго-восточной части нашей страны продолжится период засухи и высокой пожарной опасности.

Погода в Украине 5 августа

В понедельник, 5 августа, в восточных областях, днем также в западных регионах ожидаются дожди, местами с грозами. На остальной территории Украины без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +21...+26, в южной половине +26...+31 градус.

Погода в Украине 5 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 6 августа

Во вторник, 6 августа, ночью в западных областях, днем местами в северных регионах и в Одесской области пройдут дожди, временами с грозами. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер преимущественно северный/северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +21...+26, в южной половине, а также местами в центральных областях +26...+31 градус, на западе страны +18...+23 градуса.

Погода в Украине 6 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 августа

В среду, 7 августа, ночью в северной части страны и в Крыму, днем на левобережье пройдут дожди, местами с грозами. В западных областях преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29, на юге местами до +32 градуса.

Погода в Украине 7 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 августа

В четверг, 8 августа, в Украине преимущественно без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29, на юге местами до +32 градуса.

Погода в Украине 8 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 августа

В пятницу, 9 августа, ночью без осадков, днем местами в западных областях пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночью и утром в западной части местами туманы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32, на юге до +34 градуса.

Погода в Украине 10 августа

В субботу, 10 августа, ночью в северных и западных областях, днем местами в центральных, южных регионах и на Харьковщине ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32, в южных и местами центральных областях +33...+35 градусов.

Погода в Украине 11 августа

В воскресенье, 11 августа, осадков в Украине не предвидится. Ветер удержится северо-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29, в южной части +31...+33 градуса.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что всю Украину накроет мощный циклон - будут штормовой ветер, дожди и грозы. Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Также ранее сообщалось, что на Украину налетят град и дожди с грозами - стало известно, какие области Украины накроют сильные осадки. Температура воздуха в выходные будет сильно отличаться в разных областях. В некоторых регионах ожидаются шквалы до 15-20 м/с.

Напомним, Землю накрыли мощные солнечные бури, будут сбои ссвязью - названы сроки. 15 вспышек произошли вместе с извержениями плазмы или корональными выбросами массы. Скоро потоки плазмы могут достичь Земли.

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