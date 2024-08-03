Штормовой ветер, дожди и грозы: всю Украину накроет мощный циклон

Погода в Украине 4 августа будет дождливой и грозовой. Местами будет штормовой ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во многих областях Украины в этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине 4 августа будет циклон. Ночью практически повсеместно пройдут дожди, местами будут грозы. Днем на территорию западной Украины придет антициклон. В течение следующей недели не будет чрезмерной жары.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 4 августа
В Украине 4 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. В южных областях могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 17-22°, в западных и северных областях 12-17°; днем 22-27°, в юго-восточной части 27-32°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +35
По данным meteoprog, 4 августа в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +21...+35 градусов. Самая низкая температура будет в Киевской области. Там температура воздуха повысится до +15...+25 градусов.
Погода 4 августа в Киеве
В Киеве 4 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь с грозой. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину накрывает опасная погода - похолодает и будут грозовые дожди. Температура воздуха по всему государству существенно снизится, также многие области могут накрыть дожди с грозами, отметила синоптик Наталья Диденко.
Также ранее сообщалось, что очень сильная магнитная буря атаковала страну - стало известно, когда закончится этот шторм. Магнитная буря уже достигла своей пиковой мощности - почти 8 баллов.
Напомним, Землю накрыли мощные солнечные бури, будут сбои со связь ю - названы сроки. 15 вспышек произошли вместе с извержениями плазмы или корональными выбросами массы. Скоро потоки плазмы могут достичь Земли.
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