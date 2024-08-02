Прогноз погоды на август: украинцев будет "колошматить" ветрами и ураганами

Невыносимая жара осталась позади, температуры воздуха в августе будут комфортнее, однако грозы в первой половине месяца будут нешуточными.

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Прогноз погоды в Украине на август – астролог Влад Росс рассказал, кгда отступит жара / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Адская жара, от которой Украина изнывала в июле и в период которой был побит не один температурный рекорд, осталась в прошлом. В августе тоже будут жаркие дни, но уже без заоблачных температур +35-40 градусов.

"Потолком" в последний месяц лета будут +32-33 градуса.

Так что в августе точно будет легче. Да и жаркие дни станет переносить намного проще, поскольку в этом месяце будет намного меньше отключений света в Украине, следовательно, смогут работать кондиционеры, а, значит, будет больше возможностей расслабиться и не мучиться от жары. И теперь в жару можно будет съесть приятное холодное мороженое из работающего холодильника, а не наполовину растаявшее из текущего холодильника.

Изнурительная жара в июле была связана с тем, что Марс сближался с Юпитером, а обе планеты очень "горячие". В августе эти планеты начнут расходиться. Их точное соединение будет 14 августа, а после этой даты придёт прохлада.

Во второй половине месяца Марс будет в жёстком квадрате к "холодной" планете Сатурн, и в Украину придёт похолодание.

Так что после 14 августа почувствуются первые нотки облегчения, и дневные температуры во второй половине месяца будут не выше +25 градусов. В какие-то моменты даже будет казаться, что это начало осени, однако это не так, поскольку в самом конце августа потеплеет снова.

Так что август не будет невыносимо горячим – будет жарко, но терпимо, а вторая его половина однозначно будет прохладнее и комфортнее.

Что касается осадков, то в первой половине августа Украину ждут грозы и сильные порывы ветра. Возможны даже жёсткие ситуации из-за погодных условий. Это связано с аспектом Урана и Плутона.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

В этот период природа будет колошматить Украину ветрами и ураганами. Деревья будут падать, их будет просто сносить, потому следует быть осторожнее.

А вот во второй половине августа вырисовывается более благостная картина: осадков будет меньше, станет прохладнее. Одним словом, с середины месяца и до сентября будет спокойно и сухо.

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