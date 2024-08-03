Антициклон охватил Украину: где 4 августа будут бушевать сильные дожди и грозы

Днем запад и большая часть севера уже попадут под влияние западного антициклона Julian.

https://glavred.info/synoptic/anticiklon-ohopiv-ukrajinu-yaki-oblasti-4-serpnya-budut-poterpati-vid-doshchu-ta-grozi-10585466.html Ссылка скопирована

Украину накрыл антициклон / фото: unsplash

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в воскресенье, 4 августа, над большей частью Украины будет "кружить" циклон. Почти во всех регионах будет идти дождь.

"В воскресенье, 4 августа, над значительной частью Украины еще будет прогуливаться циклон. Поэтому ночью и утром практически повсеместно в Украине пройдут дожди, порой с грозами", - рассказала она.

По словам Диденко, днем запад и большая часть севера уже попадут под влияние западного антициклона Julian, поэтому осадки здесь будут маловероятными.

видео дня

"Однако все же центр, местами юг и восток получат в воскресенье благословенную влагу от циклона", - сообщила Диденко.

Температура воздуха в течение дня ожидается +20...+27 градусов, на юго-востоке - Запорожская, Донецкая, Луганская области и Крым - до +28...+32 градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Какая погода будет в Киеве 4 августа

Синоптик рассказала, что в столице Украины завтра возможны дожди, преимущественно ночью и утром.

"Завтра днем - прекращение осадков, станет больше солнца. Температура воздуха будет колебаться около +25 градусов", - добавила синоптик.

Напомним, что стало известно, что в августе украинцев будет "колошматить" ветрами и ураганами. Невыносимая жара осталась позади, температуры воздуха в августе будут комфортными, однако грозы в первой половине месяца будут изрядными.

Украину накрывает опасная погода. Температура воздуха по всей стране существенно снизится, также многие области могут накрыть дожди с грозами. В областях местами могут быть грозовые дожди.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред