Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату

Погода в Украине будет настолько жаркой еще больше недели. Ослабление жары возможно с 20 июля.
В то же время пик жарких температур будет в период с 13 по 16 июля. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Жара пока продолжается, да еще и набирает обороты. Напоминаю, что пиковые дни жары - с 13 по 16 июля... Осторожно прогнозирую - постепенное ослабление жары ожидается только 20-го июля. Юг Украины будет удерживать раскаленный воздух с чрезвычайной жарой дольше всего", - отметила синоптик.
Погода в Украине 12 июля
Также Диденко рассказала, что в пятницу, 12 июля, столбики термометров в некоторых областях будут зашкаливать. Так, на юге Украины ожидается дневная температура воздуха +37...+42 градуса. В большинстве других областей также будет очень жарко - от +35...+40 градусов днем.
В западных областях и в приграничных районах Сумщины и Харьковщины в течение дня будет +31...+34 градуса.
"Ветер завтра будет восточных направлений, небольшой или умеренный, в Крыму и Приазовье ожидаются сильные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Какие-то существенные дожди в Украине 12-го июля - вряд ли, разве на Волыни кое-где брызнет дождиком", - отметила Диденко.
В Киеве 12 июля ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +34...+36 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее стало известно, в каких областях температуры будут зашкаливать во время аномальной жары в Украине. В Минздраве рассказали, как защититься от очень высоких температур воздуха и как оказать первую помощь себе или другим людям в случае теплового удара.
Также ранее сообщалось, что Украину накрыла африканская жара в +40 - синоптик сказала, когда ждать прохлады. Жара в Украину пришла на месяц раньше. В прошлые годы максимально высокие температуры воздуха наблюдались в августе.
Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.
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