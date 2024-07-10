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Надо найти ошибку за 12 секунд: увлекательная загадка, с которой справятся единицы

Алёна Воронина
10 июля 2024, 04:30
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Только небольшому количеству людей удастся отыскать, в чем же заключается ошибка на картинке, за такой короткий промежуток времени.
Загадка
Надо найти ошибку за 12 секунд/ jagranjosh

Головоломки и оптические иллюзии прекрасно подходят для того, чтобы проверить свой ум и отточить наблюдательность. Такие загадки являются хорошим методом, как тренировать свою сообразительность и обострять внимательность к деталям. Кроме этого, таким образом можно натренировать нестандартное мышление и нетипичный подход к решению различных задач.

Но в то же время такие загадки станут просто хорошим способом проведения свободного времени - таким образом можно прекрасно отдохнуть и развлечься как самостоятельно, так и в компании родных или друзей.

В следующей загадке нужно отыскать ошибку на изображении двух детей в парке, пишет jagranjosh.

видео дня

На картинке мы видим мальчика и девочку, которые сидят на скамейке в парке и едят мороженое. На заднем фоне видны деревья с большими зелеными кронами. Изображенные на картинке погодные условия наталкивают на мысль, что действие происходит летом.

На первый взгляд кажется, будто бы на картинке всё в порядке, но на самом деле это не так - где-то там спряталась ошибка, которую нужно очень быстро отыскать.

Но сложность задания заключается не только в том, что ошибка очень хорошо спрятана, но и в том, что ее нужно найти за ограниченное количество времени - всего за 12 секунд. Не каждому удастся сделать это настолько быстро.

Загадка
Надо найти ошибку за 12 секунд/ jagranjosh

Попробуйте максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться и справиться с загадкой настолько быстро, как вам только удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Ошибка заключается в том, что одна из ножек скамейки имеет колесики, хотя так не должно было бы быть.

Загадка
Одна из ножек скамейки имеет колесики/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти сову за 7 секунд. Трудно будет заметить птичку, которая настолько искусно спряталась.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд отгадать, какая женщина донесет больше воды. Непросто будет догадаться, где именно спрятался правильный ответ. Придется быть очень внимательными к деталям.

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