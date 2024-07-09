Что означает "сльота": какую ошибку часто делают в этом слове

Часто в этом слове делают одну распространенную ошибку.

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Что означает "сльота"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда на улице сырая погода с дождем или мокрым снегом, говорят, что на улице "сльота". Такие погодные условия довольно часто бывают осенью, зимой и весной. Но нередко при использовании этого слова многие допускают ошибку.

Какая именно ошибка встречается в этом слове, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Когда на улице дождь, туман, такую погоду часто называют "сльОта". Или "сльотА? Как сказать правильно? Потому что некоторые думают, что ударение в этом слове двойное, и можно говорить "сльОта", а можно говорить "сльотА". На самом деле нет. Ударение в этом слове падает на последний слог - мы говорим "сльотА". Потому что так правильно", - отметила Багний. видео дня

В толковом словаре украинского языка дается такое определение слова "сльота": "1. Облачная, сырая погода с дождем или мокрым снегом, с грязью на земле. 2. в переносном и бранном значении - надоедливый человек".

Смотрите видео с объяснением, что означает "сльота":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, можно ли говорить "круглодобово" и какой ошибки надо избегать. Вместо слова "круглодобово", которое на самом деле является калькой с русского, в украинском языке нужно употреблять другое слово.

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "копчик". Такого слова на самом деле нет в украинском языке. Есть другое слово, которое нужно использовать для обозначения кости, расположенной в нижней части позвоночника.

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