Почему нельзя говорить "копчик": какую распространенную ошибку совершают многие

Такого слова на самом деле нет в украинском языке. Но есть другое, которое нужно использовать для обозначения кости, расположенной в нижней части позвоночника.

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Почему нельзя говорить "копчик"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко в разговорах с другими людьми можно услышать слово "копчик", которым называют одну из костей в теле человека.

Но на самом деле такого слова стоит избегать - ему нет места в украинском языке. Вместо этого нужно использовать другой термин. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Копчиком" мы называем кость, расположенную в нижней части позвоночника. И ошибаемся, потому что в украинском языке нет слова "копчик". Но есть слово "куприк" - это и есть кость в нижней части позвоночника. Запомните: не "копчик", а "куприк", - объяснила Багний. видео дня

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "копчик":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний также рассказала, что означает слово "підщурити". Не всем известно, какое на самом деле значение у этого слова, ведь в наше время оно уже используется достаточно редко.

Также ранее Ольга Багний рассказала, о ком говорят "горобці в голові цвірінькають". В таких случаях также говорят "вітер у голові грає" или "вітер в голові свище", а также "зайчики у голові стрибають".

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