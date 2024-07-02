Что значит "гріти чуба": мало кто знает истинное значение выражения

Нередко в разговорах с другими людьми можно услышать выражение "гріти чуба". Также с таким выражением часто можно встретиться на страницах художественной литературы. Но не всем известно, что такая фраза на самом деле означает.
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, какое значение имеет такое выражение и в каких случаях его правильно использовать.
"Знаете ли вы, что такое "гріти чуба"? Нет, это не накручивать его и даже не выпрямлять специальными приборами. "Гріти чуба" означает "тяжело работать", - объяснила Багний.видео дня
Также она отметила, что кроме "гріти чуба" можно еще говорить так - "лити солоний піт", "обливатися потом", "ламати хребта", "мозолити руки". Это всё означает "дуже важко працювати".
Смотрите видео с объяснением, что означает "гріти чуба":
@sametak1064 Что означает "гріти чуба"? #правильноукраїнською#мова#українськийтікток#фразеологизмы#українськамова#цікаво♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "кіломЕтр" или "кілОметр"? Часто в этом слове используется неправильное ударение. Но очень легко запомнить правило, как ставить ударение в этом слове.
Также ранее Ольга Багний рассказала, почему говорить "все рівно" - большая ошибка. На самом деле "все рівно" - это калька с русского. В украинском языке нужно использовать другие слова.
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