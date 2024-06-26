Почему говорить "все рівно" - большая ошибка: какое выражение нужно использовать

На самом деле "все рівно" - это калька с русского. В украинском языке нужно использовать другие слова.

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Почему нельзя говорить "все рівно"/ коллаж: Главред, фото: скрін, depositphotos.com/ua

Когда кто-то хочет сказать, что ему к чему-то безразлично, то часто может использовать выражение "все рівно". Но правильно ли так говорить? На самом деле такой конструкции следует избегать, а вместо нее нужно использовать другие слова в таких случаях.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "все рівно".

"Хороший невдаха – все рівно невдаха", говорил доктор Хаус. Хотя нет - не "все рівно". "Все рівно" - это калька с русского, если речь идет об использовании этой конструкции в значении "одинаково" и "безразлично", - объяснила Багний.

видео дня

Она отметила, что в украинском языке нужно говорить "все одно", "байдуже", "однаково", "однаковісінько", "так чи так".

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "все рівно":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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