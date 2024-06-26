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Почему говорить "все рівно" - большая ошибка: какое выражение нужно использовать

Алёна Воронина
26 июня 2024, 14:20
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На самом деле "все рівно" - это калька с русского. В украинском языке нужно использовать другие слова.
Ольга Багний, украинский язык
Почему нельзя говорить "все рівно"/ коллаж: Главред, фото: скрін, depositphotos.com/ua

Когда кто-то хочет сказать, что ему к чему-то безразлично, то часто может использовать выражение "все рівно". Но правильно ли так говорить? На самом деле такой конструкции следует избегать, а вместо нее нужно использовать другие слова в таких случаях.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "все рівно".

"Хороший невдаха – все рівно невдаха", говорил доктор Хаус. Хотя нет - не "все рівно". "Все рівно" - это калька с русского, если речь идет об использовании этой конструкции в значении "одинаково" и "безразлично", - объяснила Багний.

видео дня

Она отметила, что в украинском языке нужно говорить "все одно", "байдуже", "однаково", "однаковісінько", "так чи так".

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "все рівно":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "горобина ніч". Не всем известно, что на самом деле означает этот фразеологизм.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает "як бобер у салі". Такое выражение можно услышать нередко, но не все знают, что оно на самом деле означает.

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