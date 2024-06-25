Лучше всего освежает в жару: как сделать домашний лимонад с необыкновенным вкусом

На приготовление такого напитка потребуются считанные минуты, а результат точно порадует.

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Как сделать домашний лимонад/ коллаж: Главред, фото: скрин

Летом особенно необходимо следить за тем, чтобы употреблять нужное количество жидкости и не дать организму обезвоживаться. Одним из самых популярных напитков в летнее время являются лимонады. Чтобы утолить жажду таким напитком, не обязательно бежать в магазин. Кроме этого, магазинные лимонады еще и содержат большое количество сахара, что точно не будет на пользу здоровью.

Такой освежающий напиток достаточно легко приготовить самостоятельно дома - на это даже не нужно будет много времени. Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать летний лимонад дома.

Итак, что нужно для того, чтобы приготовить свой лимонад? Потребуются следующие продукты:

2 л воды,

25 г мяты,

160 г сахара,

1 лимон,

2 апельсина.

Этот напиток не нужно варить - просто добавить поочередно все ингредиенты и настоять.

Сначала надо "очистить" мяту - отделить листочки от веточек. Добавить к мяте немного сахара и хорошо всё перетереть в ступке. Когда образуется однородная масса, переложить ее в воду, добавить остальной сахар и хорошо тщательно перемешать.

Далее взять два апельсина и один лимон, обдать их кипятком и натереть цедру. Для того, чтобы лимон и апельсины были сочнее, нужно после натирания цедры обязательно покачать их о дощечку. Далее выжать из них сок в воду с мятой и сахаром.

После того, как выжмете сок, нужно всё хорошо размешать, дать 2 часа настояться и процедить через сито. После этого этапа напиток готов к употреблению.

Смотрите видео, как сделать домашний лимонад:

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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