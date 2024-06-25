Будет тепловой удар: при какой температуре опасно выгуливать собак

Летом в жару есть температурный предел, который домашние питомцы не способны вытерпеть - при таких условиях у собаки могут начаться проблемы со здоровьем.

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При какой температуре опасно выгуливать собак/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Во время повышения температуры воздуха летом стоит не забывать, что собаки плохо переносят жару. У них есть определенный температурный предел, и если его нарушить, у домашнего любимца могут начаться проблемы со здоровьем.

В жаркую погоду многие могут подумать, что вывести своего хвостатого друга на прогулку - это отличная идея. Но на самом деле это не так. Собаки во время жары подвержены тепловым ударам, симптомами которого являются глубокое дыхание, рвота, диарея и учащенное сердцебиение. Кроме этого, горячий асфальт может печь им в лапы, отмечает издание ladbible.

Какую температуру воздуха выдерживают собаки

По словам экспертов Vets Now, температура 19 градусов по Цельсию является "в целом безопасной" для собак, однако важно быть осторожными, когда температура поднимается выше этого уровня. Эксперты отмечают, что даже при температуре до 20 градусов собаки рискуют получить тепловой удар.

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Когда нельзя выгуливать собак

При температуре от 20 до 23 градусов собаки подвергаются риску теплового удара, если они выполняют слишком интенсивные физические упражнения или если они страдают от определенных заболеваний, например, имеют ожирение или проблемы с дыханием.

Когда столбик термометра поднимается до 24-27 градусов, то собаки с плоской мордой (мопсы, бульдоги, пекинесы и т.д.), с ожирением или очень молодые будут чувствовать себя очень некомфортно. В Vets Now предупреждают, что следует быть чрезвычайно осторожными при такой температуре.

Когда температура достигает от 28 до 31 градуса, у домашних животных риск заболеваний, связанных с жарой, становится опасным для жизни. Специалисты призывают быть особенно бдительными владельцев крупных пород, щенков и собак с плоской мордой или с ожирением.

При температуре выше 32 градусов у всех собак, независимо от породы, увеличивается риск опасного для жизни теплового удара.

Также важно принимать во внимание время суток, когда вы гуляете с собакой - владельцам рекомендуется избегать периода, когда солнце греет жарче всего.

Кроме этого, важно следить за тем, чтобы не повредить лапы собаки во время жары. Нужно руководствоваться таким правилом: если вам жарко босыми ходить по асфальту или песку, то и собаке будет жарко это делать.

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