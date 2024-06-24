Что значит "як бобер у салі": ответ удивит

Нередко, когда кто-то говорит о других людях, можно услышать фразу "Живе, як бобер у салі". Но не всем известно, что на самом деле означает такое выражение.
Стоит знать правильное значение этой фразы, чтобы и самим корректно ее использовать, и не чувствовать себя растерянно, когда ее употребляют другие люди в разговоре с вами.
Что же означает это выражение? Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Когда о человеке говорят, что он "живе, як бобер у салі", это звучит странно. Но означает, что этот человек живет богато и в хороших условиях", - отметила она.
Багний рассказала, что в таких случаях говорят также следующие фразы: "Живе, як кіт у маслі", или "Живе, як вареник у сметані", или "Живе, як у Бога за пазухою".
Смотрите видео с объяснением, что означает "как бобер в сале":
@sametak1064 Як бобер у салі - це як? #правильноукраїнською#фразеологизмы#українськамова#українськийтікток#мова♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, есть ли разница между словами "птиця" и "птах". Одно из этих слов чаще используется в фольклоре. Но не все знают, можно ли между обоими терминами поставить знак равенства.
Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "щавЕль" или "щАвель". Нередко встречаются случаи, когда это слово неправильно подчеркивают.
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