Что значит "як бобер у салі": ответ удивит

Такое выражение можно услышать нередко, но не все знают, что оно на самом деле означает.

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Что значит "як бобер у салі"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко, когда кто-то говорит о других людях, можно услышать фразу "Живе, як бобер у салі". Но не всем известно, что на самом деле означает такое выражение.

Стоит знать правильное значение этой фразы, чтобы и самим корректно ее использовать, и не чувствовать себя растерянно, когда ее употребляют другие люди в разговоре с вами.

Что же означает это выражение? Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Когда о человеке говорят, что он "живе, як бобер у салі", это звучит странно. Но означает, что этот человек живет богато и в хороших условиях", - отметила она.

Багний рассказала, что в таких случаях говорят также следующие фразы: "Живе, як кіт у маслі", или "Живе, як вареник у сметані", или "Живе, як у Бога за пазухою".

Смотрите видео с объяснением, что означает "как бобер в сале":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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