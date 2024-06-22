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Лишь самые сообразительные догадаются, кто из 3-х людей притворяется больным: сложная загадка

Алёна Воронина
22 июня 2024, 05:20
88
Непросто будет понять, кто именно не является больным, а лишь притворяется таковым.

Загадка
Надо угадать, кто из трех людей притворяется больным/ Bright Side

Головоломки и оптические иллюзии помогают проверить свою внимательность и наблюдательность, но в то же время они также помогают потренировать такие важные для каждого из нас навыки.

Если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая будет даваться всё легче и легче.

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В следующей загадке нужно отгадать, кто из изображенных на картинке людей не болен и не имеет никаких травм, а лишь притворяется, пишет jagranjosh. Непросто будет понять, где именно спрятался правильный ответ.

Только самым сообразительным удастся догадаться, кто из этих людей пытается обмануть других. Разгадка точно не лежит на поверхности.

Чтобы найти ответ, нужно включить нестандартное мышление, максимально сосредоточиться на задании и не отвлекаться ни на что другое.

Загадка
Надо угадать, кто из трех людей притворяется больным/ Bright Side

Только терпеливым, целеустремленным и настойчивым людям удастся понять, кто именно является нечестным человеком.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Парень Адам на самом деле только притворяется, будто у него сломана правая рука, ведь он держит мобильный телефон в правом боковом кармане, что было бы неудобно, если бы его правая рука на самом деле была сломана.

Загадка
Парень Адам только притворяется, будто у него сломана рука/ Bright Side

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о головоломке со спичками, в которой всего за два хода надо сложить наибольшее число. Нужно быть сообразительными и быстрыми, как искра, чтобы найти правильный ответ в этой загадке.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти число 629 среди 692 смогут только люди с чрезвычайным зрением. Трудно будет отыскать спрятанное число, ведь его замаскировали очень искусно.

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