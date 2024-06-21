Что значит "давати горобцям дулі": правильное значение знают не все

Такое выражение можно услышать нередко. Но воробьи здесь на самом деле ни при чем - имеется в виду совсем другое.

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Что значит "давати горобцям дулі"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Как часто вам приходилось слышать, что кто-то "дає горобцям дулі"? Нередко можно услышать, что так говорят, описывая образ жизни или времяпрепровождение некоторых людей. Но не все знают, что точно означает это выражение.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила значение такого фразеологизма и рассказала, когда именно его употребляют.

"Есть такие люди, которые больше всего любят "давати горобцям дулі". Знаете, что это значит? "Давати горобцям дулі" означает ничего не делать, слоняться без дела, бездельничать", - отметила она. видео дня

Во Фразеологическом словаре украинского языка дается такое определение выражения "давати горобцям дулі" - "ходить без дела; слоняться, бездельничать".

Пример использования такого фразеологизма в литературе в произведении украинского писателя Юрия Збанацкого: "З школи його витурили, спасибі, що у школу-інтернат направили, а то давав би по місту горобцям дулі".

Смотрите видео с объяснением, что значит "давати горобцям дулі":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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