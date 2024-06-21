Что значит "давати горобцям дулі": правильное значение знают не все

Как часто вам приходилось слышать, что кто-то "дає горобцям дулі"? Нередко можно услышать, что так говорят, описывая образ жизни или времяпрепровождение некоторых людей. Но не все знают, что точно означает это выражение.
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила значение такого фразеологизма и рассказала, когда именно его употребляют.
"Есть такие люди, которые больше всего любят "давати горобцям дулі". Знаете, что это значит? "Давати горобцям дулі" означает ничего не делать, слоняться без дела, бездельничать", - отметила она.видео дня
Во Фразеологическом словаре украинского языка дается такое определение выражения "давати горобцям дулі" - "ходить без дела; слоняться, бездельничать".
Пример использования такого фразеологизма в литературе в произведении украинского писателя Юрия Збанацкого: "З школи його витурили, спасибі, що у школу-інтернат направили, а то давав би по місту горобцям дулі".
Смотрите видео с объяснением, что значит "давати горобцям дулі":
@sametak1064 Любите давать воробьям дули? Признавайтесь ? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток#фразеологизмы♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний чем отличаются цифры и числа. Эти слова не стоит путать, ведь каждое из них имеет свое значение.
Также ранее Ольга Багний рассказала, что значит "ламати шапку". Это выражение в украинском языке можно заменить несколькими другими фразеологизмами.
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