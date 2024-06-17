Что значит "ламати шапку": мало кто знает истинное значение выражения

Это выражение в украинском языке можно заменить несколькими другими фразеологизмами.

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Что значит "ламати шапку"/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Нередко можно услышать выражение "скакати на задніх лапках". Например, о каком-то человеке могут сказать: "Він скаче на задніх лапках перед начальством, тому що хоче отримати підвищення на роботі".

Но не всем известно, что фразеологизм "скакати на задніх лапках" можно заменить еще несколькими другими выражениями, которые имеют такое же значение. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Скаче на задніх лапках" - так говорят о том, кто заискивает. А еще в таких случаях употребляют такие фразеологизмы: "лизати руки" или "лизати п’яти", "гнути коліна" или "гнути шию", "світити в очі" и наконец "ламати шапку", - отметила Багний. видео дня

Смотрите видео, что значит "ламати шапку":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "його/її ґедзь вкусив". Мы можем часто слышать такое выражение. Но знаете ли вы, что оно означает на самом деле?

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "Яка зараз година?" и "Скільки годин?". Нередко можно услышать неправильные вопросы, когда кто-то хочет узнать, который сейчас час.

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