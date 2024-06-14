Почему нельзя говорить "Яка зараз година?" и "Скільки годин?": какую ошибку мы часто делаем

Когда кому-то нужно узнать, который сейчас час, часто можно услышать вопрос "Яка зараз година?" и "Скільки годин?". Но на самом деле так говорить неправильно.
Чтобы узнать, что сейчас показывают часы, нужно задавать вопрос другим образом. О том, как нужно говорить в таком случае, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Когда спрашивают, "Яка зараз година?", так и хочется сказать, что "година зараз лиха". Или еще спрашивают "Скільки годин?". Запомните, в украинском языке правильно звучат вопросы "Котра година?", "О котрій годині?", - отметила Багний.видео дня
Также она обратила внимание на ударение - правильно говорить "котрА", "котрІй".
Смотрите видео, почему нельзя говорить "Яка зараз година?" и "Скільки годин?":
@sametak1064 Какой час? Сколько часов? Как спросить о времени правильно? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "прескевю". С таким явлением сталкиваются многие, но лишь единицы знают термин, которым оно называется.
Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает "ні Богову свічка, ні чортові кочерга". В наше время это выражение используется реже, поэтому не всем известно его точное значение.
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