Почему нельзя говорить "Яка зараз година?" и "Скільки годин?": какую ошибку мы часто делаем

Нередко можно услышать неправильные вопросы, когда кто-то хочет узнать, который сейчас час.

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Почему нельзя говорить "Яка зараз година?" и "Скільки годин?"/ коллаж: Главред, фото: скрін, unsplash.com

Когда кому-то нужно узнать, который сейчас час, часто можно услышать вопрос "Яка зараз година?" и "Скільки годин?". Но на самом деле так говорить неправильно.

Чтобы узнать, что сейчас показывают часы, нужно задавать вопрос другим образом. О том, как нужно говорить в таком случае, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Когда спрашивают, "Яка зараз година?", так и хочется сказать, что "година зараз лиха". Или еще спрашивают "Скільки годин?". Запомните, в украинском языке правильно звучат вопросы "Котра година?", "О котрій годині?", - отметила Багний. видео дня

Также она обратила внимание на ударение - правильно говорить "котрА", "котрІй".

Смотрите видео, почему нельзя говорить "Яка зараз година?" и "Скільки годин?":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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