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Что происходит в организме, если пить много кофе: на какой риск всем стоит обратить внимание

Алёна Воронина
12 июня 2024, 12:40
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Умеренное употребление кофе чаще связано с пользой для здоровья, а не с вредом. Но людям с высоким кровяным давлением стоит быть осторожными.
Кофе, девушка
Что происходит в организме, если пить много кофе/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Кофеин есть не только в кофе, но и в ряде других напитков - чае, газированных напитках и т.п. Но наибольшее его количество именно в кофе. Употребляя все упомянутые напитки, следует учитывать присутствие в них кофеина и быть внимательными, чтобы не нагружать свой организм слишком большим количеством этого вещества.

Издание Ladbible в своем материале со ссылкой на ученых объяснило, какой эффект от кофеина и что происходит в нашем организме, когда в него попадает большое количество такого вещества.

На такие очень важные функции нашего организма, как частота сердечных сокращений, кровообращение и циклы сна, влияет химическое вещество под названием аденозин. Это вещество естественным путем появляется в нашем организме, и его задача, в частности, заключается в том, чтобы мы чувствовали себя уставшими в конце дня.

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Однако когда мы потребляем кофеин, он быстро всасывается в кровь, где конкурирует с аденозином. Он делает это, не давая аденозину соединиться с рецепторами и выполнять свою работу, и это в результате заставляет нас чувствовать себя более активными и бдительными.

Кофеин также может повысить уровень дофамина и адреналина, что помогает человеку чувствовать себя более энергичным и быть более активным.

В разговоре с BBC Future профессор физиологии Дэмиан Бейли, сказал: "Мозг похож на большую мышцу. Ему нужно что-то выполнять, а дофамин, адреналин и кофеин стимулируют его".

Исследование показало, что употребление трех-четырех чашек кофе в день чаще связано с пользой для здоровья, а не с вредом.

Также исследование с участием почти 19 тысяч человек показало, что хотя употребление более двух чашек кофе в день связано с более высоким риском смерти среди людей с высоким кровяным давлением, это не касается людей с нормальным кровяным давлением.

Просматривая эти доказательства, ученые пришли к выводу, что хотя умеренное потребление кофе действительно может снизить риск смерти, высокого кровяного давления и сердечной недостаточности, четкой корреляции с риском сердечных заболеваний обнаружено не было.

Что известно о LADbible Group Limited?

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

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