УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Быстро испортится: зачем кофе хранить в холодильнике - малоизвестный секрет

Алёна Воронина
11 июня 2024, 19:16
21
Не стоит хранить кофе просто на полке в шкафу - так продукт очень быстро может потерять свой насыщенный аромат.
Кофе, холодильник
Зачем кофе хранить в холодильнике/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Довольно часто многие люди хранят молотый кофе просто на полке в шкафу. Но на самом деле так делать не стоит, ведь в таких условиях продукт может быстрее потерять свои ценные свойства и испортиться.

Итальянский повар и бренд-шеф ресторанных проектов одного из холдингов Марко Черветти рассказал, где лучше хранить кофе и зачем кофе хранить в холодильнике.

"Есть, наверное, у вас дома какие-то вещи, которые вы храните в холодильнике, а в холодильнике нельзя. И наоборот - есть какие-то вещи, которые вы не храните в холодильнике, а нужно. Молотый кофе - где вы его храните? Обычно в шкафу. Но так нельзя. Там все ароматные молекулы очень быстро портятся. Поэтому нужно хранить в герметично закрытой баночке в холодильнике", - подчеркнул он.

Также Черветти назвал еще один вид продуктов, которые чаще всего хранят в шкафу, а стоит хранить в холодильнике - крупы.

"Рис и другие крупы вы скорее всего храните в шкафу. Но крупы также лучше хранить в холодильнике. Таким образом никакой паразит туда не залезет", - подчеркнул повар.

В то же время, по его словам, выдержанный сыр не нужно хранить в холодильнике, ведь так он сохнет и становится невкусным. Поэтому лучше хранить этот продукт в бумаге или в ткани не в холодильнике, а просто в прохладном уголке квартиры или дома.

"И напоследок - личный совет от меня. Бокал для пива - храните его в холодильнике. И когда будете разливать пиво, оно не будет так сильно пениться и будет вообще идеальным", - отметил Черветти.

Смотрите видео о том, зачем кофе хранить в холодильнике:

Кто такой Марко Черветти?

Марко Черветти (итал. Marco Cervetti род. 20 августа 1975, Алессандрия, Италия) – итальянский повар, который работает и проживает в Украине, бренд-шеф ресторанных проектов холдинга Fozzy Group, Сильпо, Le Silpo, предприниматель, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кофе холодильник интересные новости
Реклама

Главное за день

На Харьковщине россияне стягивают подкрепление: Синегубов раскрыл о новых штурмах РФ

На Харьковщине россияне стягивают подкрепление: Синегубов раскрыл о новых штурмах РФ

18:58 Украина
Ситуация быстро меняется: свет 12 июня будут отключать в новые часы

Ситуация быстро меняется: свет 12 июня будут отключать в новые часы

18:03 Украина
Крен вправо. Почему результаты выборов в Европарламент не помогут Путину

Крен вправо. Почему результаты выборов в Европарламент не помогут Путину

17:30 Аналитика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось 9903

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось

Почти 7-балльный шторм: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря 6946

Почти 7-балльный шторм: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ 5356

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ

Люди были ошеломлены, узнав, что на самом деле означает Google 2633

Люди были ошеломлены, узнав, что на самом деле означает Google

Последние новости

19:33

РФ выжигает Часов Яр и Ивановское: в ВСУ раскрыли ситуацию в Донецкой области

19:19

Украина усиливает функции Госаудитслужбы, чтобы обеспечить прозрачное использование средств, предоставленных ЕС - Басалаева

19:16

Быстро испортится: зачем кофе хранить в холодильнике - малоизвестный секретВидео

19:10

По Рыживке и Сумской области: что нужно знатьмнение

19:02

Еще одна страна НАТО передает Украине ПВО: шансы баллистики РФ тают на глазах

Крен вправо. Почему результаты выборов в Европарламент не помогут ПутинуКрен вправо. Почему результаты выборов в Европарламент не помогут Путину
19:00

"Чемодан-вокзал…" не помогли: в РФ "законсервировался" предатель Украины Мацегора

18:58

На Харьковщине россияне стягивают подкрепление: Синегубов раскрыл о новых штурмах РФ

18:47

Маричка Падалко раскрыла подробности интимной жизни с Егором Соболевым

18:11

"Шурочки больше нет": на войне погибла известная стилистка Александра Рязанцева

Реклама
18:03

Ситуация быстро меняется: свет 12 июня будут отключать в новые часы

17:50

Покровское направление в огне: в ВСУ рассказали о тяжелых боях на фронте

17:40

"Самый большой страх Путина": Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ

17:31

"В Харькове - период затишья": удары ВСУ по территории РФ защитили город

17:30

Как сказать на украинском "газировка": мало кто знает правильный ответВидео

17:14

Историческое обновление для IOS: Маск жестко раскритиковал интеграцию ChatGPT в Apple

16:40

"Воспитывал" ремнем: во Львове преподаватель военного вуза издевался над курсантами

16:35

Существует скрытая цель: полковник ВСУ объяснил причины провокации РФ в Рыжевке

16:32

В ближайшие дни Россия может начать резкое наступление на двух важных направлениях

16:30

Сколько дней можно хранить суп в холодильнике: ответ повара просто удивит

16:29

Дочь Славы Каминской госпитализировали за границей

Реклама
16:16

В Одессе произошла массовая драка медиков и ТЦК: что стряслосьВидео

16:11

Многодетная Джамала показала своего новорожденного "третьего принца"

16:04

"Не знаю, как дальше": известный украинский холостяк отменил свадьбу

15:57

В Евросоюзе предложили продлить временную защиту для украинцев: названы сроки

15:43

Мобилизация, Taurus и переговоры с Россией: Зеленский посетил ШольцаФото

15:33

Дерибан в армии и уничтожение целей на миллиарды: россияне в истерике из-за потерь

15:31

РФ может держать около Польши сотни атомных боеголовок: Путин готовится к новому нападению

15:25

Стало известно, кто стоит за блокированием строительства жилья для военных в Ужгороде

15:23

Кошачий тест на IQ: как за 5 минут понять, насколько умный ваш любимец

15:22

"Ситуация опасна": Ахтем Сеитаблаев признался, как оказался на костылях

15:08

Удары по ЗРК С-300 в Крыму: в ВСУ раскрыли последствия для россиян

14:52

Жара начнет отступать: стала известна дата резкого изменения погоды в Украине

14:33

Экономическое бронирование: юрист указал на "прорехи" в законе о мобилизации

14:30

Жена в "трауре": обвиненный в абьюзе Константин Войтенко женился во второй раз

14:10

Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностейФото

13:54

"ЕС должен начать переговоры": Украина на новом этапе вступления в Евросоюз

13:29

Имя уже выбрали: жена Григория Решетника заговорила о четвертом ребенке

13:21

Плесень исчезнет навсегда: какие 5 растений нужно поставить в ванной

13:11

Стратегическое преимущество РФ: Зеленский откровенно назвал, чего не хватает ВСУ

12:49

Путин может потерять Крым: появился сценарий возвращения полуострова без захода ВСУ

Реклама
12:47

3 знака зодиака, которые могут стать миллионерами

12:37

Украина получит новые системы ПВО, в частности "Patriot": Шольц назвал сроки

12:31

Потеряла сознание: жена Остапчука упала в ТЦ

12:23

Готовится за пару минут: самый быстрый и простой рецепт холодникаВидео

12:14

РФ выбрала главное направление штурма: в ВСУ опровергли захват Ивановского

12:02

В Запорожье расстреляли чиновника горсовета: что известно об инциденте

11:48

Света не будет дольше: в Укрэнерго изменили графики отключений по Украине - что известно

11:45

"Киця и Кицюня": Ступка на пляже прижался к своей возлюбленной

11:39

Что делать, если один наушник не работает: как спасти гаджет от выхода из строяВидео

11:33

Сбежавший из РФ внук Аллы Пугачевой покинул Лос-Анджелес - причина

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять