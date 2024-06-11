Быстро испортится: зачем кофе хранить в холодильнике - малоизвестный секрет

Не стоит хранить кофе просто на полке в шкафу - так продукт очень быстро может потерять свой насыщенный аромат.

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Зачем кофе хранить в холодильнике/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Довольно часто многие люди хранят молотый кофе просто на полке в шкафу. Но на самом деле так делать не стоит, ведь в таких условиях продукт может быстрее потерять свои ценные свойства и испортиться.

Итальянский повар и бренд-шеф ресторанных проектов одного из холдингов Марко Черветти рассказал, где лучше хранить кофе и зачем кофе хранить в холодильнике.

"Есть, наверное, у вас дома какие-то вещи, которые вы храните в холодильнике, а в холодильнике нельзя. И наоборот - есть какие-то вещи, которые вы не храните в холодильнике, а нужно. Молотый кофе - где вы его храните? Обычно в шкафу. Но так нельзя. Там все ароматные молекулы очень быстро портятся. Поэтому нужно хранить в герметично закрытой баночке в холодильнике", - подчеркнул он.

Также Черветти назвал еще один вид продуктов, которые чаще всего хранят в шкафу, а стоит хранить в холодильнике - крупы.

"Рис и другие крупы вы скорее всего храните в шкафу. Но крупы также лучше хранить в холодильнике. Таким образом никакой паразит туда не залезет", - подчеркнул повар.

В то же время, по его словам, выдержанный сыр не нужно хранить в холодильнике, ведь так он сохнет и становится невкусным. Поэтому лучше хранить этот продукт в бумаге или в ткани не в холодильнике, а просто в прохладном уголке квартиры или дома.

"И напоследок - личный совет от меня. Бокал для пива - храните его в холодильнике. И когда будете разливать пиво, оно не будет так сильно пениться и будет вообще идеальным", - отметил Черветти.

Смотрите видео о том, зачем кофе хранить в холодильнике:

Кто такой Марко Черветти? Марко Черветти (итал. Marco Cervetti род. 20 августа 1975, Алессандрия, Италия) – итальянский повар, который работает и проживает в Украине, бренд-шеф ресторанных проектов холдинга Fozzy Group, Сильпо, Le Silpo, предприниматель, пишет Википедия.

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