Как сказать на украинском "газировка": мало кто знает правильный ответ

Неправильно говорить "газіровка" - в украинском языке такого слова нет.

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Как сказать на украинском "газировка"/ колаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Летом различные напитки, которые помогают охлаждаться в жару, достигают пика своей популярности. Одним из самых популярных таких напитков является газованная вода. Но не все точно знают, как правильно назвать газованную воду одним словом.

Нередко можно услышать, как некоторые используют слово "газіровка". Но так говорить неправильно, ведь такого слова в украинском языке нет, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Летом мы пьем много воды. Кто-то любит газированную, кто-то - негазированную. Кто-то вообще любит чай или даже горячий компот. Но вернемся к воде. Очень часто газированную воду называют "газіровкою". Но это же русское слово", - отметила она. видео дня

Багний подчеркнула, что в украинском языке есть свое слово для обозначения этого напитка.

"У нас есть красивое украинское слово "газованка". Слышали о таком? Запомните, газированную воду мы называем не "газіровка", а "газованка", - объяснила Багний.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "газіровка":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему говорить "металобрухт" - неправильно. Это слово кажется очень привычным, но стоит его избегать, ведь так говорить неправильно.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает "варити воду". Довольно часто такое словосочетание воспринимают буквально. Но оно имеет переносное значение, о котором знают не все.

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