Как правильно - "швИдкісний" или "швидкіснИй" поезд: какую ошибку мы часто делаем

Очень часто это слово произносят неправильно.

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Как правильно - "швИдкісний" или "швидкіснИй" поезд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Поезда являются неотъемлемой частью нашего существования, ведь каждый из нас хотя бы раз или несколько раз пользовался таким транспортом во время различных поездок. Но до сих пор для многих из нас остается загадкой, как правильно ставить ударение в слове "швидкісний", когда мы говорим о скоростных поездах.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно ставить ударение в этом слове.

"Как правильно произносить слово "швидкісний"? Почти всегда это слово произносят неправильно и говорят "швидкіснИй" поезд. А надо "швИдкісний". Легко запомнить: "швИдко" - значит "швИдкісний". Вот так правильно на украинском", - отметила Ольга Багний.

видео дня

Смотрите видео, как правильно - "швИдкісний" или "швидкіснИй" поезд:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "зал" или "зала". Часто в употреблении этих слов многие делают ошибку, которой стоит избегать.

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему говорить "горбушка хліба" - неправильно. Нередко встречается такая ошибка, при этом не все догадываются, как правильно назвать эту часть хлеба.

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