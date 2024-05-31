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Какого запаха больше всего боятся комары: топ-5 растений, которые отгонят кровопийц

Алёна Воронина
31 мая 2024, 19:56
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Чтобы предотвратить укусы таких насекомых и выгнать их из вашего дома, надо знать, какой запах не любят комары. Достаточно будет иметь рядом некоторые растения.

Розмарин, комар, мелисса
Какого запаха больше всего боятся комары/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

Комары в теплое время года могут стать настоящей проблемой. От них трудно спрятаться не только на улице, но и дома, ведь достаточно будет ненадолго открыть окно для проветривания - и эти незваные гости могут очень быстро залететь внутрь.

Но если вы ищете способ, как избавиться от комаров ночью или отогнать их от себя днем, то не обязательно сразу бежать в магазин за различными химическими средствами. Есть пять растений, запах которых эти насекомые просто не могут терпеть, рассказывается в сюжете "Сніданку з 1+1".

Итак, давайте разберемся, чего боятся комары и как их отпугнуть от себя очень простыми способами.

1. Мелисса

Такое растение часто заваривают в виде чая. Эфирные масла, которые содержатся в мелиссе и являются такими полезными для человека, невыносимы для комаров, поэтому к мелиссе насекомые не подлетают.

2. Розмарин

Это еще одна пряность, запах которой не могут вытерпеть комары. Чтобы аромат розмарина был сильнее, не обязательно растирать листья - можно просто пошевелить растение. Если вы выращиваете такие растения в горшках, то для лучшего эффекта их нужно потрясти. Также розмарин может снимать зуд после укуса комаров.

Что боятся комары?

Комары недолюбливают определенные запахи — например, иланг-иланга, лемонграсса, цитронеллы, эвкалипта, лаванды и можжевельника. Это можно использовать против них: достаточно добавить 3-5 капель эфирного масла в аромалампу за пару часов до сна и еще пару капель — на край одеяла или пледа.

3. Базилик

Можно поставить горшок с базиликом на обеденный стол, и комары не будут надоедать. Это растение своим сильным запахом прекрасно отпугивает кровопийц. Кроме этого, базилик еще и помогает снять зуд от укусов комаров. Достаточно будет растереть несколько листочков в руках и приложить к месту укуса - эфирное масло, которое выделяется из зелени, снимет отек и зуд.

4. Лаванда

Запах лаванды очень не нравится различным насекомым. Засушенная лаванда может отпугивать и комаров, и моль. Ее листочки надо потереть на оголенных участках тела. Растение выделяет камфору - именно это вещество с сильным ароматом так не нравится кровопийцам.

5. Мята

Это растение не только полезно для здоровья, но и отличный защитник от комаров. Эфирные масла, которые выделяет мята, отпугивают этих насекомых. Поэтому и аромат мятного чая точно им не понравится.

Смотрите видео о топ-5 растениях, которые отпугивают комаров:

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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