Как правильно - "одИнадцять" или "одинАдцять": какая ошибка преследует многих

Нередко можно услышать, как, называя числительные, многие говорят "одИнадцять", чотИрнадцять" и т.п. Но на самом деле так говорить не стоит, ведь такие ударения в этих словах являются ошибочными.
Перечисляя числительные от 11 до 19, нужно выставлять в них одно и то же ударение. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Передо мной сейчас едет авто с номерными знаками 1717. И ни у кого же не возникает сомнений в том, как произносить числительное "сімнадцять". Только "сімнАдцять", мы же не говорим "сІмнадцять". Тогда почему некоторые говорят не "одинАдцять", а "одИнадцять", не "чотирнАдцять", а "чотИрнадцять"?", - отметила Багний.видео дня
Она подчеркнула, что во всех числительных от одиннадцати до девятнадцати включительно в украинском языке нужно ставить одинаковое ударение.
"Мы говорим "одинАдцять", "дванАдцять", "тринАдцять", "чотирнАдцять" и так далее. Именно так правильно на украинском", - объяснила Багний.
Смотрите видео с объяснением, как правильно - "одИнадцять" или "одинАдцять":
@sametak1064 Когда вдохновляют даже номерные знаки ? #правильноукраїнською##наголоси#якправильно#українськийтікток#українськийконтент♬ оригинальный звук - Victoria NIRO
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "топтати ряст". Такое словосочетание в наше время употребляется не так часто, поэтому и его значение для многих остается неизвестным.
Также ранее Багний рассказала, что такое "бешкет" и почему мы часто делаем ошибку в этом слове. Довольно часто в этом слове неправильно ставят ударение - нужно запомнить одно правило.
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