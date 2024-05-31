Как правильно - "одИнадцять" или "одинАдцять": какая ошибка преследует многих

Часто в ударении числительных от 11 до 19 встречается одна и та же ошибка.

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Как правильно - "одИнадцять" или "одинАдцять"/ колаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Нередко можно услышать, как, называя числительные, многие говорят "одИнадцять", чотИрнадцять" и т.п. Но на самом деле так говорить не стоит, ведь такие ударения в этих словах являются ошибочными.

Перечисляя числительные от 11 до 19, нужно выставлять в них одно и то же ударение. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Передо мной сейчас едет авто с номерными знаками 1717. И ни у кого же не возникает сомнений в том, как произносить числительное "сімнадцять". Только "сімнАдцять", мы же не говорим "сІмнадцять". Тогда почему некоторые говорят не "одинАдцять", а "одИнадцять", не "чотирнАдцять", а "чотИрнадцять"?", - отметила Багний. видео дня

Она подчеркнула, что во всех числительных от одиннадцати до девятнадцати включительно в украинском языке нужно ставить одинаковое ударение.

"Мы говорим "одинАдцять", "дванАдцять", "тринАдцять", "чотирнАдцять" и так далее. Именно так правильно на украинском", - объяснила Багний.

Смотрите видео с объяснением, как правильно - "одИнадцять" или "одинАдцять":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "топтати ряст". Такое словосочетание в наше время употребляется не так часто, поэтому и его значение для многих остается неизвестным.

Также ранее Багний рассказала, что такое "бешкет" и почему мы часто делаем ошибку в этом слове. Довольно часто в этом слове неправильно ставят ударение - нужно запомнить одно правило.

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