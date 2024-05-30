Что значит "топтати ряст": мало кто знает правильный ответ

Такое словосочетание в наше время употребляется не так часто, поэтому и его значение для многих остается неизвестным.

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Что значит "топтати ряст"/ коллаж: Главред, фото: скрин, Википедия

Слышали ли вы раньше такое словосочетание, как "топтати ряст"? В наше время оно используется не так часто, как прежде, поэтому многие могут и не знать его значения.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, что означает это словосочетание, и объяснила, почему такое пожелание можно высказывать всем, кого мы любим.

"Друзья, желаю вам долго-долго "топтати ряст". Вам это пожелание кажется странным? Подождите и узнаете, что оно означает. "Топтати ряст" означает жить. Поэтому желаю всем вам долго-долго "топтати ряст", - отметила Багний. видео дня

Смотрите видео с объяснением, что означает "топтати ряст":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

В Толковом словаре украинского языка отмечается, что "ряст" - это "многолетнее травянистое лекарственное растение, которое цветет рано весной белыми, желтыми, красноватыми или фиолетовыми цветочками, собранными в кисти".

Также в словаре отмечается, что выражение "недовго ряст топтати" означает, что кто-то быстро умрет, а "топтати ряст" - жить, ходить по земле.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "бешкет" и почему мы часто делаем ошибку в этом слове. Довольно часто в этом слове неправильно ставят ударение - нужно запомнить одно правило.

Также ранее Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - кофе "варять" или "заварюють". Часто можно услышать, что методы приготовления этого напитка называют неправильно.

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