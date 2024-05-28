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Кофе "варять" или "заварюють": как правильно говорить

Алёна Воронина
28 мая 2024, 15:15
138
Часто можно услышать, что методы приготовления этого напитка называют неправильно.
Украинский язык, Ольга Багний
Кофе "варять" или "заварюють"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Кофе является одним из самых любимых напитков многих людей. Но нередко можно встретить ошибку в том, как называют различные способы приготовления этого напитка.

Возникал ли у вас когда-то вопрос, как правильно говорить - "зварити каву" или "заварити каву"? Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно называть способы приготовления этого популярного напитка.

"Как сказать правильно - "каву варять" или "каву заварюють"? Варить означает кипятить в какой-то жидкости, например, в воде. Так, варят суп, картофель, гречку и т.п. А заварить означает залить что-то кипятком. Например, заваривают чай или кофе", - отметила она.

видео дня

Багний объяснила, что кофе можно и "варити", и "заварювати" - всё зависит от способа приготовления.

Смотрите видео с объяснением, как правильно говорить - кофе "варять" или "заварюють":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "творог". Стоит избегать такого слова. В украинском языке для обозначения этого продукта есть другое известное всем слово.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как сказать на украинском "будь он неладен". Фразу "будь він не ладний" не стоит использовать, ведь она является калькой с русского. А в украинском языке есть благозвучное соответствие.

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