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Землю накроет магнитная буря G1: когда начнётся геомагнитный шторм

Анна Косик
27 октября 2026, 14:56
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После кратковременной стабилизации Земля вновь окажется под воздействием магнитной бури.
Землю накроет магнитная буря G1: когда начнётся геомагнитный шторм
Прогноз магнитных бурь на 27–30 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Сколько дней геомагнитная активность будет стабильной
  • Когда начнётся магнитная буря
  • Какой силы будет новый геомагнитный шторм

В конце октября геомагнитная активность стабилизировалась на несколько дней. Об этом свидетельствуют данные meteoagent. Сегодня, 27 октября, К-индекс 3 соответствует зеленому уровню.

Солнечная вспышка С1 поднялась до желтого уровня. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на зеленом уровне. В ближайшие двое суток ситуация останется стабильной.

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Землю накроет магнитная буря G1: когда начнётся геомагнитный шторм
Геомагнитная активность 27–29 октября / фото: скриншот

28 и 29 октября ожидается, что К-индекс не поднимется выше 1,7. Однако после нескольких дней затишья Землю вновь атакует магнитная буря.

Об этом сообщила Британская геологическая служба. Новый геомагнитный шторм уровня G1 ожидается 29–30 октября. Будет ли магнитная буря затяжной - пока неизвестно.

Землю накроет магнитная буря G1: когда начнётся геомагнитный шторм
Магнитная буря 29–30 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

  • головная боль
  • головокружение
  • тошнота
  • боль в области сердца
  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
Землю накроет магнитная буря G1: когда начнётся геомагнитный шторм
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;
  • Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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