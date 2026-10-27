Цены на АЗС могут резко пойти вверх: водителей предупредили о новом подорожании

Ранее украинский рынок топлива был диверсифицирован, напомнил Леонид Косянчук.

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Украинцам рассказали о вероятности нового роста цен / коллаж: Главред, фото: pixabay

Важное из заявлений Косянчука:

Морской путь поставок фактически перекрыт ударами РФ

Под угрозой находится железнодорожная логистика

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук прокомментировал вопрос о возможности дефицита на рынке бензина и дизеля в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, ранее украинский рынок топлива был диверсифицирован, однако на сегодня можно констатировать, что морской путь фактически перекрыт ударами РФ, что воздает чрезвычайно большие риски.

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"С другой стороны, в Европе царит засуха, из-за которой реки, в частности Дунай, обмелели. А это была очень важная транспортная артерия для поставок нефтепродуктов. И проблема касается не только Дуная. В Германии также обмелели реки, поэтому судоходство стало значительно сложнее. Нужно понимать, что раньше очень большие объемы нефтепродуктов транспортировались именно по речным путям", - пояснил эксперт.

Есть одним фактором он назвал железнодорожную логистику из-за того, что европейские перевозчики не хотят направлять свои тепловозы в Украину.

"Поскольку существует высокая вероятность российских ударов, в частности по подвижному составу. В то же время Россия уже уничтожила или повредила значительное количество наших тепловозов. Под угрозой находятся и железнодорожные цистерны. Даже если мы загрузим топливо в собственные цистерны на территории Европы и попытаемся доставить его в центральные регионы Украины, никто не гарантирует, что этот груз доедет без потерь. Все это создает дополнительные ограничения и влияет на ценообразование", - говорит собеседник.

По его словам, на сегодня нет реальных предпосылок для снижения цен на топливо, пока не будет решен вопрос с Ормузским проливом, не стабилизируется ситуация на европейском рынке и не будет диверсифицирована логистика.

"Более того, я пока не вижу даже причин, которые позволили бы удержать цены на нынешнем уровне и избежать дальнейшего роста. Ведь ситуация может еще больше осложниться. Если Трамп проиграет выборы в США, это также будет иметь свои последствия. На данный момент нет решения проблемы войны ни в Украине, ни в Иране. И Путин, и Трамп - оба непредсказуемы, как говорят в народе", - добавил Косянчук.

/ Инфографика: Главред

Эксперт назвал возможную причину ударов РФ по АЗС

По словам эксперта Леонида Невзлина, российские реактивные беспилотники атаковали несколько автозаправочных комплексов компании "Укрнафта" в Киеве. Он отмечает, что удары по топливной инфраструктуре Украины носят системный характер. В августе и сентябре подобные случаи также были зафиксированы в шести других регионах страны.

Невзлин предполагает, что активизация атак может быть связана с попыткой нарушить работу распределенной системы снабжения топливом в преддверии зимнего периода. Кроме того, эксперт указывает на совершенствование российских ударных беспилотников типа "Шахед", которые оснащаются реактивными двигателями. По его оценке, развитию этих технологий способствуют, в частности, поставки из Китая и продолжающееся использование схем обхода западных санкций.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

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О персоне: Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986-1988 годах принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтеэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006-2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских медиа активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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