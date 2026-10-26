Видео было снято в начале 2000-х, однако многие пользователи увидели его впервые.

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Мурат Насыров готовился к концерту в Украине / Коллаж Главред, фото росСМИ, Википедия

Кратко:

Какую песню готовил артист на украинском языке

Кто рассказал о клипе

В интернете обнаружили архивный клип российского певца Мурата Насырова, который покончил с собой в террористической России.

В нем певец исполняет украинскую версию одного из своих самых известных хитов. Видео было снято в начале 2000-х, однако многие пользователи увидели его впервые и даже предположили, что запись могла быть создана с помощью искусственного интеллекта.

видео дня

Сомнения развеяла украинская актриса Ольга Сумская. Она рассказала, что лично слышала, как артист исполнял эту композицию на украинском языке во время концерта, где она работала ведущей.

Своими воспоминаниями знаменитость поделилась в Instagram, опубликовав фрагмент архивного видео. По словам Сумской, выступление оставило у нее яркие впечатления.

Как появилась украинская версия хита Мурата Насырова

Речь идет о композиции "Я - это ты", которая принесла казахстанскому исполнителю широкую известность в конце 1990-х. В 2002 году певец представил ее украинскую версию под названием "Я наче ти, ти наче я".

Это был не случайный эксперимент, а часть творческих планов артиста, который активно выступал в Украине и готовил специальную концертную программу для местной публики. Перевод песни выполнил украинский композитор Сергей Круценко.

Ольга Сумская про Мурата Насырова / Скриншот

Насыров представил программу вместе с Государственным эстрадно-симфоническим оркестром Украины. Премьера состоялась в киевском Октябрьском дворце. В дальнейшем певец планировал гастроли по другим крупным городам страны, в том числе Донецку, Днепру, Харькову и Одессе.

Таким образом, украиноязычная версия хита была частью официального репертуара исполнителя. Архивное видео напомнило поклонникам о периоде его карьеры, когда он уделял особое внимание украинской аудитории.

Что известно о трагической гибели певца

Мурат Насыров умер 19 января 2007 года в возрасте 37 лет. Его нашли под окнами многоэтажного дома в Москве. Трагедия вызвала широкий резонанс, а обстоятельства смерти артиста на протяжении многих лет становились предметом обсуждений.

В интернете также распространялись предположения о возможной связи гибели певца с террористом и главарем России Владимиром Путиным и его любовницей, гимнасткой Алиной Кабаевой.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая находится на девятом месяце беременности, показала романтичную осеннюю фотосессию со своим супругом Валентином Томусяком.

Ранее также популярный российский комик Михаил Галустян, который поддерживает военное вторжение террориста Путина в Украину, сообщил в Instagram, что скоропостижно скончался.

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О персоне: Алина Кабаева Алина Маратовна Кабаева - российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года - Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

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