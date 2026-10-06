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Одно лицо: в сети появилось фото сына Мурата Насырова

Алена Кюпели
6 октября 2026, 13:02
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В сети обсуждают фото сына умершего певца Мурата Насырова.
Каким вырос сын Мурата Насырова
Каким вырос сын Мурата Насырова / Коллаж Главред, фото росСМИ, Википедия

Кратко:

  • Как сейчас выглядит сын Мурата Насырова
  • Что о нем известно

Сын покойного певца Мурата Насырова Аким вновь оказался в центре внимания.

Как пишут российские пропагандисты, поклонников артиста поразило, насколько молодой человек стал похож на своего знаменитого отца - некоторые поклонники признаются, что при взгляде на него буквально вспоминают Мурата в молодости.

видео дня

Сходство особенно заметно в чертах лица, взгляде и мимике Акима. На новых фотографиях поклонники увидели в нем знакомые черты исполнителя хита "Мальчик хочет в Тамбов", который ушел из жизни в январе 2007 года при непонятных обстоятельствах.

Как сейчас выглядит сын Мурата Насырова
Как сейчас выглядит сын Мурата Насырова / Фото 7 Дней

Некоторые СМИ отмечали, что возможная любовница террориста Путина Алина Кабаева была влюблена в артиста. Многие предполагают, что таким образом в "верхах" избавились от конкурента.

Аким родился в семье Мурата Насырова и певицы Натальи Бойко. После смерти отца он продолжил заниматься музыкой. Как рассказывала его мама, воспоминания Акима о Мурате сохранились, несмотря на то что мальчик был еще совсем маленьким. Он помнил, как отец улыбался, шутил, гулял с ним и играл в футбол.

Кабаева танцует с Насыровым под песню
Кабаева танцует с Насыровым под песню "Алина" / скриншот видео

Со временем интерес Акима к отцу только усиливался. Он не просто вспоминал его как родного человека, но и старался больше узнать о его творчестве и личности.

Теперь же поклонников особенно впечатляет внешнее сходство сына и отца. В Акиме многие буквально узнают молодого Мурата - настолько похожими кажутся их черты и выражение лица.

Смерть Мурата Насырова

Мурат Насыров погиб 19 января 2007 года. Его тело нашли под окнами одной из хрущевок в Москве. Певец как раз готовился к свадьбе со своей гражданской супругой, концертам в родном Казахстане и выпуску нового альбома после довольно затяжной творческой паузы.

Позже российский журналист Отар Кушанашвили заявил, что Насыров страдал от тяжелой зависимости. Однако после его смерти, в крови артиста не было найдено никаких наркотиков.

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О персоне: Алина Кабаева

Алина Маратовна Кабаева - российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года - Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

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