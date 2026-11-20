Пожелтение и размягчение листьев алоэ осенью часто свидетельствуют об ошибках в поливе.

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Почему желтеет алоэ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему листья алоэ желтеют и теряют упругость осенью

Как правильно поливать алоэ в ноябре

Можно ли восстановить пожелтевшие листья

Смена сезона влияет на потребности комнатных растений, и алоэ не является исключением. В ноябре его листья могут терять насыщенный цвет и становиться мягкими. Часто причина кроется в избыточном количестве воды, которая в холодное время года становится особенно опасной для корневой системы.

Главред выяснил, какие условия провоцируют пожелтение алоэ и какие изменения в уходе помогут растению восстановиться.

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Почему алоэ желтеет осенью

С сокращением светового дня суккулент переходит к более медленному росту. Соответственно, уменьшается и потребность в воде. Если почва остается влажной слишком долго, корни могут начать гнить. Именно поэтому осенью особенно важно не переносить летний график полива на холодный сезон, пишет Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS).

О состоянии растения можно судить по листьям. Мягкость в сочетании с желтым цветом часто указывает на избыток воды. Если листья пожелтели и сморщились, возможно, алоэ недостаточно увлажняют. Бледные, вытянутые листья обычно сигнализируют о недостатке света. А сухие желтоватые пятна могут быть следствием солнечных ожогов после перемещения горшка под прямые лучи солнца.

Особого внимания требуют нижние листья. Если постепенно меняется цвет только одного старого листа, в то время как остальная часть растения остается здоровой, это может быть естественным обновлением.

Какие изменения в уходе помогут восстановить алоэ

Первый шаг - пересмотреть режим полива. Почва должна полностью высыхать перед следующим увлажнением. Также не оставляйте воду в поддоне после полива.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Если почва постоянно влажная, а листья потеряли упругость, проверьте корни. Все потемневшие и размягченные участки, поражённые гнилью, нужно удалить чистым инструментом. После осмотра растение пересаживают в свежую воздухопроницаемую смесь для суккулентов. Для выращивания алоэ подходит горшок с дренажными отверстиями.

Важно также обеспечить достаточное количество света и защитить растение от холода. Горшок лучше убрать подальше от сквозняков и не приставлять к холодному оконному стеклу. Если температура в течение длительного времени опускается ниже +10 °C, алоэ может начать страдать.

Еще одно сезонное изменение - прекращение подкормки. В ноябре суккулент обычно не нуждается в удобрениях, поскольку его активность снижается. Опрыскивание листьев также не входит в число необходимых процедур ухода.

Что делать с пожелтевшими листьями

Даже после устранения причины поврежденные листья не обязательно восстановят свой цвет. Если они сильно пожелтели, вернуть им прежний вид уже не удастся. В то же время спешить с обрезкой не нужно: удаляйте только те части, которые полностью отмерли.

Ориентироваться следует на общее состояние суккулента. Если новые листья остаются зелеными и крепкими, а пожелтение больше не распространяется, изменения в уходе дали результат. Для дальнейшего восстановления достаточно поддерживать соответствующие условия и не злоупотреблять поливом.

Ароматные комнатные растения / Инфографика: Главред

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