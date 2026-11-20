Вы узнаете:
- Почему рождественник не цветет
- Как правильно поливать рождественник осенью
- Чем подкормить рождественни
Рождественник обычно начинает формировать цветочные бутоны осенью, а первые цветы могут появиться уже в ноябре. Однако неправильное освещение, высокая температура или ошибки с поливом способны нарушить этот процесс. Чтобы комнатное растение вовремя зацвело, важно скорректировать уход и обеспечить ему соответствующие условия.
Главред расскажет, как ухаживать за рождественским деревом осенью.
Почему рождественник не формирует бутоны
Одно из главных условий цветения рождественника - правильное чередование света и темноты, пишет Deccoria. Это растение относится к культурам короткого дня, поэтому осенью ему требуется примерно 12–14 часов темноты в сутки. Если вечером на него попадает свет от ламп или телевизора, формирование цветочных почек может замедлиться. Поэтому горшок лучше держать в месте, где растение не будет беспокоить искусственное освещение в темное время суток.
Не менее важна температура. Рождественник лучше формирует бутоны в прохладном помещении, где температура составляет примерно 12–15 градусов. Чрезмерное тепло может отсрочить цветение. Перед появлением бутонов растению также нужен период покоя: в это время полив постепенно сокращают, а горшок держат подальше от батарей отопления и сквозняков.
Как правильно поливать рождественник перед цветением
Для формирования и сохранения бутонов важно поддерживать умеренную влажность почвы. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней и развитию грибковых заболеваний. В то же время длительное пересыхание субстрата может вызвать опадение уже сформировавшихся цветочных почек.
Поливать рождественник нужно после подсыхания верхнего слоя почвы, не допуская застоя воды в горшке. Также перед цветением нежелательно часто переставлять растение. Смена места может означать другой уровень освещения, температуру и влажность, из-за чего рождественская звезда иногда сбрасывает бутоны.
Чем подкормить рождественник
Для дополнительного ухода за рождественником используют домашний настой из трех доступных ингредиентов: картофельной шелухи, банановой кожуры и молотого кофе. Картофельные и банановые остатки содержат органические соединения и минеральные элементы, в частности калий. Кофе содержит азот и другие минеральные вещества.
Чтобы приготовить такой настой, понадобится кожура одного картофеля, одна банановая кожура и чайная ложка молотого кофе. Все ингредиенты нужно положить в банку, залить 500 мл горячей воды, перемешать и оставить примерно на час. После этого жидкость необходимо тщательно процедить и добавить еще 500 мл чистой воды комнатной температуры.
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