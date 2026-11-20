Картонные стаканчики для рассады не нужно снимать при высадке, но поливать их придётся чаще.

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Втулки от туалетной бумаги превратятся в бесплатные стаканчики для рассады / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как сделать стаканчик для рассады из втулки без клея

Почему рассаду не нужно вынимать из картона при высадке

Как уберечь почву в бумажных стаканчиках для рассады от пересыхания

видео дня

Пустые втулки от туалетной бумаги можно превратить в стаканчики для рассады и не покупать весной пластиковые стаканчики и торфяные горшки. Собирать такой запас садоводам советуют уже в ноябре, чтобы за долгие зимние вечера подготовить тару к весеннему посеву, сообщает iReceptar.

Главный аргумент издания - деньги. Когда начинается сезон, садовые центры поднимают цены на тару для рассады, поэтому заранее собранные втулки заметно сокращают расходы семьи на огород.

Для изготовления такого стаканчика не нужны ни специальные инструменты, ни клей. Нижний край втулки надрезают ножницами в четырёх местах примерно на 2 см, а образовавшиеся бумажные клапаны загибают друг на друга, как дно картонной коробки. Готовые стаканчики ставят плотно друг к другу на старый пластиковый поднос, глубокий противень или в ящик, чтобы они не опрокидывались во время полива.

Высадка без пересадочного шока

Больше всего эти стаканчики для рассады пригодятся в мае, когда рассаду переносят на грядку. Картон не нужно снимать с корневого кома: целлюлоза во влажной почве разлагается сама, а корни без проблем прорастают сквозь нее.

Так рассада избегает стресса от пересадки. Наиболее чувствительны к нему огурцы, тыквы, кабачки и корнеплоды, которые плохо переносят любое повреждение корневой системы. Кроме того, втулки достаточно высокие и узкие, поэтому в них молодые растения успевают сформировать глубокую и крепкую корневую систему.

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Главный риск - пересыхание

Бумажные стаканчики для рассады имеют один недостаток, и он касается полива. Картон быстро вытягивает влагу из субстрата, поэтому посевы в нём приходится проверять чаще, чем в пластиковой таре.

Высаживать стаканчики в грядку тоже нужно правильно: погружать их настолько глубоко, чтобы верхний край бумаги не торчал над землей. Иначе картон будет работать как фитиль и отводить влагу от корней наружу.

Втулки можно использовать на участке уже сейчас, в ноябре: из них получаются защитные манжеты от слизней, а ещё их можно добавлять в компост. Перед этим стоит убедиться, что на картоне нет ароматизаторов или отбеливателей, тогда это будет чистый материал, который полностью разлагается.

Смотрите видео об ещё одной интересной идее, как можно использовать втулки от туалетной бумаги:

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