Старые зубные щетки обретут вторую жизнь: для чего их собирают осенью

О чём идёт речь в материале:
- Как использовать старую зубную щетку
- Как опылять помидоры вручную
- Как почистить садовый инвентарь
Старые зубные щетки можно использовать для ухода за растениями, очистки садового инвентаря и выполнения других домашних работ. Эксперты YouTube-канала Balcony Garden Web рассказали о 11 способах повторного применения этого предмета.
Главред выяснил, как использовать старые зубные щетки в саду.
Как старой зубной щеткой опылять помидоры и перец
Эксперты YouTube-канала Balcony Garden Web советуют использовать насадку от старой электрической зубной щетки для опыления помидоров, перца, клубники и баклажанов. Ею можно осторожно стряхивать пыльцу на пестик цветка.
"Используйте насадку от старой электрической зубной щетки, чтобы аккуратно стряхнуть пыльцу на пестик, способствуя опылению помидоров, перца, клубники и баклажанов", - советуют эксперты.
Как почистить вазы и бутылки старой зубной щеткой
Благодаря небольшой головке зубная щетка подходит для очистки стеклянных емкостей с узким горлышком. Её также можно использовать для чистки листьев растений.
"Зубная щетка с мыльным раствором эффективно очищает стеклянные бутылки и вазы с узким горлышком, а также листья растений и их нижнюю сторону", - отмечают авторы канала.
Как удалить тлю и мучнистых червецов с растений
Щетка с мягкой щетиной поможет удалить вредителей с листьев, бутонов и стеблей комнатных растений. При очистке нужно действовать осторожно, чтобы не повредить растение.
"Безопасно удаляйте липких вредителей, таких как мучнистые червецы и тля, с комнатных растений, используя зубную щетку с мягкой щетиной для очистки листьев, бутонов и стеблей", - советуют эксперты.
Как сделать отверстия для семян с помощью зубной щетки
Кончик старой зубной щетки можно использовать для создания небольших отверстий в почве при посеве семян.
"Легко делайте небольшие отверстия для посева семян кончиком старой зубной щетки, сохраняя руки чистыми во время посадки", - объясняют авторы Balcony Garden Web.
Как очистить кукурузу старой зубной щеткой
Зубная щетка поможет удалить остатки шелухи с очищенных початков кукурузы.
"Очистите только что очищенную кукурузу зубной щеткой, чтобы удалить остатки шелухи и сохранить свежесть", - рекомендуют эксперты.
Как сделать метку для растений из старой зубной щетки
На ручке старой щетки можно написать название растения перманентным маркером или прикрепить записку. Такой маркер подойдет для обозначения горшков и растений.
"Пометьте растения и горшки, прикрепив к зубной щетке записку или написав непосредственно на ручке перманентным маркером", - советуют блогеры.
Как наносить масло нима на растения старой зубной щеткой
Зубную щетку можно использовать для точечного нанесения масла ниму или инсектицидного мыла на пораженные участки растений. Средства следует применять в соответствии с инструкцией производителя.
"Боритесь с грибковыми заболеваниями, аккуратно нанося масло ниму или инсектицидное мыло зубной щеткой на пораженные участки растений", - отмечают авторы канала.
Как очищать овощи и фрукты зубной щеткой
Старой зубной щеткой можно очищать от земли корнеплоды и другие овощи и фрукты собственного выращивания. Для этого нужно использовать чистую щетку, предназначенную исключительно для пищевых продуктов.
"Перед мытьем тщательно очистите зубной щеткой фрукты и корнеплоды собственного выращивания", - рекомендуют эксперты.
Как использовать зубную щетку для творчества
Старой щеткой можно разбрызгивать краску на камни и холсты, а также декорировать цветочные горшки.
"Используйте старую зубную щетку для распыления краски на камни, холст или даже для росписи горшков, используя её мягкие щетинки для точного нанесения", - советуют авторы Balcony Garden Web.
Как почистить ногти после работы в саду
Зубная щетка с мягкой щетиной поможет удалить землю из-под ногтей после садовых работ.
"После работы в саду удалите землю из-под ногтей с помощью зубной щетки, чтобы они оставались чистыми", - советуют эксперты.
Как очистить горшки и садовый инвентарь зубной щеткой
Для очистки горшков и садового инвентаря можно использовать старую зубную щетку и мыльный раствор.
"Верните блеск горшкам и эффективно очистите садовый инвентарь, используя зубную щетку и мыльный раствор", - отмечают авторы канала.
Смотрите видео о том, как очистить узкую вазу:
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Об источнике: YouTube-канал Balcony Garden Web
Balcony Garden Web - англоязычный YouTube-канал и часть одноимённого международного онлайн-проекта, посвящённого садоводству, комнатным растениям, выращиванию культур в контейнерах и обустройству небольших зелёных пространств. Основная идея проекта - помочь людям выращивать растения даже в условиях ограниченного пространства, в частности на балконах, террасах, в квартирах и небольших дворах.
По данным сервиса Social Blade, на момент проверки у канала было примерно 124 тысячи подписчиков, более 27,6 миллиона просмотров и около 2,1 тысячи видео.
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