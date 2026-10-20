Жир и нагар исчезнут без дорогих средств: чем отмыть решетку газовой плиты

Чугунную решетку важно не только очистить от пригоревших остатков пищи, но и правильно высушить, чтобы предотвратить появление ржавчины.

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Как быстро отмыть решетку плиты от жира / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как удалить пригоревший жир без дорогих средств

Как защитить решетку от ржавчины после мытья

Решетка газовой плиты быстро покрывается остатками пригоревшей пищи, но ее очистка не обязательно должна быть сложной. Упростить задачу могут обычные средства, которые уже есть на кухне.

Главред решил разобраться, как легко удалить пригоревшие остатки пищи с решетки газовой плиты.

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Как чистить решетку газовой плиты

Решетку газовой плиты можно очистить от пригоревшего жира с помощью обычных домашних средств, в частности соли, пищевой соды, мыла и лимонной кислоты, пишет Deccoria.

В то же время неправильная чистка может повредить поверхность или привести к появлению ржавчины, особенно если речь идет о чугунной конструкции.

Как подготовить решетку

Перед использованием домашних средств решетку следует примерно на 30 минут замочить в горячей воде. Это поможет размягчить засохшие остатки пищи и жира, которые сложно удалить обычной губкой. Также во время чистки следует пользоваться перчатками.

Чем очистить решетку газовой плиты

Для удаления пригоревшей грязи можно использовать несколько доступных средств. Например:

Крупнозернистая соль. Ее нужно насыпать на влажную решетку и осторожно потереть поверхность тканью или губкой круговыми движениями. Соль действует как природный абразив, помогая отделить остатки пищи.

Ее нужно насыпать на влажную решетку и осторожно потереть поверхность тканью или губкой круговыми движениями. Соль действует как природный абразив, помогая отделить остатки пищи. Пищевая сода и картофель. Несколько чайных ложек соды смешивают с водой до образования густой пасты. Ее наносят на загрязнения, после чего поверхность обрабатывают половинкой сырого картофеля.

Несколько чайных ложек соды смешивают с водой до образования густой пасты. Ее наносят на загрязнения, после чего поверхность обрабатывают половинкой сырого картофеля. Мыло. Решетку кладут в раковину или ванну, заливают горячей водой и добавляют 3–4 столовые ложки натертого мыла. Примерно через 30 минут грязь можно удалить губкой.

Решетку кладут в раковину или ванну, заливают горячей водой и добавляют 3–4 столовые ложки натертого мыла. Примерно через 30 минут грязь можно удалить губкой. Лимонная кислота. Для очистки следует растворить 10 столовых ложек средства в 4 литрах горячей воды и замочить решетку на 20–30 минут.

После любого способа решетку нужно тщательно промыть под проточной водой. Важно также учитывать материал, из которого она изготовлена, ведь не все конструкции можно чистить одинаково.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Как не допустить появления ржавчины на решетке

После мытья чугунную решетку следует сразу тщательно вытереть сухой тканью, а не оставлять высыхать самостоятельно.

Дополнительно поверхность можно обработать небольшим количеством обычного растительного масла. Для этого подсолнечное или рапсовое масло наносят на мягкую ткань или бумажное полотенце и распределяют тонким слоем по чистой решетке. Такой способ помогает защитить решетку от ржавчины и облегчить дальнейшую очистку.

Как очистить решетку газовой плиты от жира и нагара – видео:

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