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Почему некоторые люди кладут туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих

Дарья Пшеничник
20 октября 2026, 05:31
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Пористая структура бумаги задерживает частицы, переносящие запахи.
Почему некоторые люди кладут туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих
Почему туалетную бумагу кладут в холодильник / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Зачем класть туалетную бумагу в холодильник
  • Как часто нужно менять рулон
  • Чем заменить бумагу для борьбы с неприятными запахами

Обычный рулон туалетной бумаги может избавить холодильник от стойкого неприятного запаха. Этот нестандартный лайфхак стремительно набирает популярность в соцсетях. Пользователи называют его секретным оружием против кухонных запахов, и этот метод действительно имеет под собой основание, сообщает Food Republic.

Основным источником неприятного запаха в холодильнике являются скоропортящиеся продукты. Бактерии разлагают пищу и выделяют газы с резким запахом. Холодильник представляет собой полузакрытую среду, где воздух постоянно циркулирует по кругу, поэтому запахам некуда уходить, и они скапливаются внутри.

Рулон бумаги помогает быстро решить эту проблему. Благодаря пористой текстуре бумага имеет большую площадь поверхности, поэтому она задерживает частицы, висящие в воздухе, и не дает запаху распространяться.

Основные правила гигиены

Поскольку речь идет о средстве для ванной комнаты, с ним следует обращаться осторожно. Класть в холодильник можно только новый рулон, только что извлечённый из упаковки. Так вы избежите перекрёстного загрязнения между продуктами и микробами из санузла.

Кроме того, такой поглотитель запахов требует регулярного ухода.

"Это не тот случай, когда можно установить и забыть", - подчеркивает издание.

Примерно через две недели рулон нужно заменить на новый, чтобы сохранить и гигиену, и эффективность. Иначе на полке будет лежать обычная бумага, которая только займет ценное место.

Что может заменить туалетную бумагу в холодильнике

Если рулон в холодильнике смущает гостей, стоит рассмотреть другие варианты. Молотый кофе и активированный уголь имеют такую же пористую структуру, как и бумага. При этом они обладают дополнительными преимуществами и выглядят эстетичнее.

Пик свежести молотого кофе длится всего около 15 минут после помола. Поэтому излишки не стоит выбрасывать: их можно использовать в качестве натурального дезодоранта для холодильника. Многочисленные мелкие поры дают кофейным зернам огромную площадь для поглощения запахов, а высокое содержание азота, по данным издания, нейтрализует их на молекулярном уровне. К тому же кофе оставляет в холодильнике приятный аромат.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика
Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Использованная кофейная гуща тоже подходит, но с ней нужно быть осторожным, ведь она способствует развитию плесени. Чтобы гуща не стала новым источником запаха, её следует равномерно разложить на противне и полностью высушить, прежде чем ставить в холодильник.

Активированный уголь изготавливают из богатых углеродом материалов, таких как древесина или скорлупа кокосов. Сырьё обжигают при очень высоких температурах и активируют горячими газами, после чего в нём образуется разветвлённая сеть микроскопических пор. Если поглощающие свойства кофе некоторые критики ставят под сомнение, то эффективность угля как природного поглотителя запахов сомнений не вызывает.

Еще одно преимущество угля в том, что его можно использовать повторно. Если оставить мешочек с бамбуковым активированным углем на солнце, его поры откроются, и накопленные запахи выйдут наружу.

Смотрите видео о том, зачем кладут туалетную бумагу в холодильник:

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Об источнике: Food Republic

Food Republic - это американская медиаплатформа о кулинарии и кухонном быту, основанная в 2011 году и принадлежащая холдингу Static Media. Ресурс специализируется на практических кулинарных советах, кухонных лайфхаках, рецептах и правилах хранения продуктов для широкой аудитории.

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