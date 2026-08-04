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Туалетная бумага в скором времени может исчезнуть из уборных: что ее заменит

Дарья Пшеничник
4 августа 2026, 05:11
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Производители сантехники прогнозируют рост спроса на водные системы очистки, которые постепенно берут на себя функции бумаги.
Туалетная бумага в скором времени может исчезнуть из уборных: что ее заменит
Почему туалетная бумага уходит в прошлое / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что заменит туалетную бумагу в санузлах
  • Сколько стоит переход на водяную очистку
  • Какие функции имеет смарт-унитаз

видео дня

Туалетная бумага постепенно теряет статус основного средства личной гигиены - производители сантехники и специалисты по гигиене прогнозируют, что в ближайшие годы спрос будет смещаться в сторону водных систем очистки. Речь идет не о резком отказе, а об изменении бытовых привычек, которое уже происходит в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, пишет ТСН.

Ключевой аргумент - разница в самом принципе действия. Бумага лишь механически удаляет загрязнения с поверхности кожи, тогда как вода очищает её значительно глубже. Врачи-гигиенисты обращают внимание на то, что после мытья уровень чистоты выше, чем после использования одной бумаги.

Второй фактор - ресурсный. На производство туалетной бумаги расходуются древесина, вода и электроэнергия, а мировые объемы производства исчисляются миллионами тонн ежегодно. К этому добавляется спрос потребителей на экономию и более удобные технологии в быту.

Биде и гигиенический душ - главные альтернативы

Самой распространенной заменой бумаги уже сегодня считается биде. В ряде стран Европы, Азии и Ближнего Востока это устройство давно является стандартным элементом ванной комнаты, а современные модели бывают как отдельно стоящими, так и встроенными непосредственно в унитаз.

Функциональность таких систем заметно расширилась: подогрев сиденья, регулировка температуры воды, сушка теплым воздухом, автоматическая очистка форсунок. Именно их все чаще устанавливают в новостройках, отелях и частных домах.

Более бюджетным решением остается гигиенический душ. Он занимает минимум места, стоит значительно дешевле биде и устанавливается даже в небольших санузлах. В этом случае бумагу используют только для легкой сушки кожи или заменяют многоразовыми полотенцами индивидуального пользования.

Смарт-унитазы из Японии

Отдельная категория - так называемые "умные" унитазы, привычные для Японии и постепенно распространяющиеся в других странах. Они обеспечивают водяную очистку, регулируют температуру воды, сушат теплым воздухом, самостоятельно очищают форсунки после каждого использования и устраняют неприятные запахи.

Такие системы практически устраняют потребность в больших объемах бумаги - её роль сводится к вспомогательной.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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