Как жили без туалетной бумаги в СССР? От газет до лопуха — чем заменяли гигиенические средства и почему они долгое время не пользовались спросом.

Почему в Советском Союзе не пользовались туалетной бумагой

Сегодня туалетная бумага является обычным предметом для всех, однако в Советском Союзе она появилась довольно поздно. В течение длительного времени люди вообще не знали о существовании этого предмета гигиены — Главред расскажет, почему именно.

Как рассказывает Александр Алфёров, массовое производство бумаги в рулонах началось только в 1968 году. Это породило известный факт: туалетная бумага в СССР появилась позже, чем состоялся первый полёт человека в космос.

Чем заменяли туалетную бумагу

До 1970-х годов люди использовали подручные средства — в зависимости от того, где они жили. В деревнях пользовались водой, листьями лопуха или старыми газетами. В городах те, кто имел возможность, покупали дорогие импортные салфетки.

Со временем, когда началась активная индустриализация и переезд людей из бараков в квартиры, пользоваться лопухом стало невозможно.

Почему новинка не сразу стала популярной

Первые упоминания о продаже туалетной бумаги датируются 1973 годом, но даже тогда люди не спешили ее покупать. Большинство населения не видела смысла тратить деньги на специальную бумагу, ведь в каждом доме было большое количество газет.

Сначала туалетная бумага выглядела совсем иначе — это были пачки с прямоугольными листами, а не привычные для нас рулоны.

Как менялось отношение к гигиене

Несмотря на то, что население очень медленно привыкало к новому средству гигиены, со временем отношение изменилось.

О личности: Александр Алфьоров Александр Анатольевич Алфёров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

