Гигиена по-советски: чем пользовались в СССР до появления туалетной бумаги

Марина Иваненко
23 апреля 2026, 20:47
Как жили без туалетной бумаги в СССР? От газет до лопуха — чем заменяли гигиенические средства и почему они долгое время не пользовались спросом.
Почему в Советском Союзе не пользовались туалетной бумагой
Сегодня туалетная бумага является обычным предметом для всех, однако в Советском Союзе она появилась довольно поздно. В течение длительного времени люди вообще не знали о существовании этого предмета гигиены — Главред расскажет, почему именно.

Как рассказывает Александр Алфёров, массовое производство бумаги в рулонах началось только в 1968 году. Это породило известный факт: туалетная бумага в СССР появилась позже, чем состоялся первый полёт человека в космос.

Чем заменяли туалетную бумагу

До 1970-х годов люди использовали подручные средства — в зависимости от того, где они жили. В деревнях пользовались водой, листьями лопуха или старыми газетами. В городах те, кто имел возможность, покупали дорогие импортные салфетки.

Со временем, когда началась активная индустриализация и переезд людей из бараков в квартиры, пользоваться лопухом стало невозможно.

Почему новинка не сразу стала популярной

Первые упоминания о продаже туалетной бумаги датируются 1973 годом, но даже тогда люди не спешили ее покупать. Большинство населения не видела смысла тратить деньги на специальную бумагу, ведь в каждом доме было большое количество газет.

Сначала туалетная бумага выглядела совсем иначе — это были пачки с прямоугольными листами, а не привычные для нас рулоны.

Александр Алферов
Как менялось отношение к гигиене

Несмотря на то, что население очень медленно привыкало к новому средству гигиены, со временем отношение изменилось.

Вас может заинтересовать:

О личности: Александр Алфьоров

Александр Анатольевич Алфёров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

Перехват дронов на тысячи километров: украинская ПВО вышла на новый уровень

Мощный взрыв под Одессой: РФ атаковала порт начиненным взрывчаткой катером

Первый транш из 90 млрд евро уже в пути: когда и сколько денег получит Украина

Реклама

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Трех знаков зодиака ждет период больших возможностей: кому повезет больше всего

Гороскоп на завтра, 24 апреля: Близнецам - разочарование, Рыбам - шанс

21:58

Опасное соседство: какие растения-захватчики вытесняют другие цветы из сада

21:51

В России скончался популярный телеведущий "Первого канала"

21:44

Выходные с характером: какие "капризы" подготовила погода для жителей Днепра

21:30

Заморозки и штормовой ветер: синоптики предупредили об ударе стихии в Черкасской области

21:26

В чем Украина оказалась сильнее РФ на фронте: генерал назвал три фактора

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
20:55

Перехват дронов на тысячи километров: украинская ПВО вышла на новый уровень

20:47

Гигиена по-советски: чем пользовались в СССР до появления туалетной бумаги

20:41

250 мл в барабан и 90°C: как избавиться от плесени в стиральной машинеВидео

20:27

Мощный взрыв под Одессой: РФ атаковала порт начиненным взрывчаткой катеромВидео

Реклама
20:00

Первый транш из 90 млрд евро уже в пути: когда и сколько денег получит Украина

19:59

Постоянная нехватка денег: какие привычки и приметы приводят к бедности

19:25

Угроза наступления на Украину из Беларуси: генерал СБУ дал неожиданный прогноз

19:19

Сухой корм может навредить коту: ветеринар удивила своим признаниемВидео

19:10

Как Европа рискует снова попасть в ловушку РФ: Копытько назвал рискимнение

18:58

Признаки сильной энергетики: как распознать человека с "даром"

18:45

Ошибка стоит целого состояния: какой цвет забора отпугнет покупателя дома

18:41

"Спасения нет": Путин признал серьезные проблемы в России, чего ждать дальшеВидео

18:35

Турнирная таблица УПЛ изменилась: как прошел матч "Шахтер" — "Заря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:06

"Эмили поправляла колготки": украинский ведущий снялся в "Дьявол носит Prada-2"

Реклама
17:57

Весит около 5 кг: самая маленькая женщина в мире выросла и изменилась

17:56

РФ готовит новое наступление: Зеленский оценил угрозу из Беларуси и раскрыл проблемы Кремля

17:39

3 запрета, которые нельзя нарушать в праздник 24 апреля - приметы

17:18

Новые ценники в обменниках: что будет с курсом валют до 3 мая - прогноз банкира

17:13

В дате рождения зашифровано призвание человека: ответ может удивить

17:12

Сильные заморозки со штормовым ветром идут на Львовщину: когда ухудшится погода

17:11

Грязь скапливается не там, где все думают: как почистить лейку душа

16:58

Только четыре знака зодиака полностью раскрываются с возрастом - кто они

16:41

Агрессивный алкаш: в РФ смачно припечатали Лепса

16:37

Ленивый пирог на сковороде: рецепт шикарного десерта за 35 минут

16:19

"Более сложная цель": эксперт предупредил о новой опасности "Шахедов"

16:12

Гороскоп Таро на завтра 24 апреля: Тельцам - честность, Ракам - замедлиться

16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:00

Миру грозит новая угроза: будущее без людей оказалось реальным

15:49

"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

15:48

Китайский гороскоп на завтра, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

15:25

Почти 100 гривен на ценнике: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:21

Принцу Луи восемь: дворец опубликовал новый портрет королевича

15:20

Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

14:59

ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

Реклама
14:43

Вербовали детей: СБУ разоблачила попытку РФ совершить теракты в украинских школахФото

14:32

"Я не буду говорить": украинский режиссер удивил зарплатами актеров в кино

14:29

Четыре самых полезных гаджета для пожилых людей: упрощают жизнь

14:26

В РФ небо затянуло черным дымом: дроны СБУ нанесли сокрушительный удар по НПС

14:03

Сумская публично обратилась к сестре, с которой в ссоре

13:53

Заморозки и мокрый снег возвращаются: когда непогода обрушится на Полтавщину

13:28

Украли в "Укренерго" 447 миллионов: разоблачена масштабная схема манипуляцийФото

13:15

Девушка заметила странную стрижку после сна: виновник оказался рядом

13:09

Начнёт ли Беларусь войну против Украины: генерал СБУ указал на важный нюанс

12:54

Живут под счастливой звездой: в какие месяцы рождаются самые везучие люди

