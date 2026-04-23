О чем вы узнаете:
- Когда туалетная бумага появилась в СССР
- Чем пользовались люди до его появления
- Почему новый товар долго не пользовался спросом
Сегодня туалетная бумага является обычным предметом для всех, однако в Советском Союзе она появилась довольно поздно. В течение длительного времени люди вообще не знали о существовании этого предмета гигиены — Главред расскажет, почему именно.
Как рассказывает Александр Алфёров, массовое производство бумаги в рулонах началось только в 1968 году. Это породило известный факт: туалетная бумага в СССР появилась позже, чем состоялся первый полёт человека в космос.
Чем заменяли туалетную бумагу
До 1970-х годов люди использовали подручные средства — в зависимости от того, где они жили. В деревнях пользовались водой, листьями лопуха или старыми газетами. В городах те, кто имел возможность, покупали дорогие импортные салфетки.
Со временем, когда началась активная индустриализация и переезд людей из бараков в квартиры, пользоваться лопухом стало невозможно.
Почему новинка не сразу стала популярной
Первые упоминания о продаже туалетной бумаги датируются 1973 годом, но даже тогда люди не спешили ее покупать. Большинство населения не видела смысла тратить деньги на специальную бумагу, ведь в каждом доме было большое количество газет.
Сначала туалетная бумага выглядела совсем иначе — это были пачки с прямоугольными листами, а не привычные для нас рулоны.
Как менялось отношение к гигиене
Несмотря на то, что население очень медленно привыкало к новому средству гигиены, со временем отношение изменилось.
О личности: Александр Алфьоров
Александр Анатольевич Алфёров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.
