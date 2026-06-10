Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

Оккупанты не смогут использовать важный порт.

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Украинские военные провели масштабную спецоперацию в Мариуполе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщили военные:

Силы обороны Украины уничтожили важные объекты в порту Мариуполя

Под удар попал сухогруз "теневого флота" РФ

Мариупольский порт после атаки обесточен

Армия страны-агрессора России лишилась возможности использовать порт во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил 1-й корпус НГУ "Азов" в Telegram.

Бойцы корпуса совместно с ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ЦСО "А" и СБС провели совместную операцию, в результате которой уничтожены объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта.

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"Поражены электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами, а также подсанкционный сухогруз "Lady Augusta", который является частью теневого флота РФ", — говорится в сообщении.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

В настоящее время морской торговый порт полностью обесточен, а логистика РФ существенно затруднена. В корпусе отметили, что военные продолжают контролировать логистические мощности и применять санкции против россиян в Приазовье.

В какой ситуации оказалась армия РФ из-за ударов ВСУ - мнение аналитиков

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Силы обороны Украины достигли огневого контроля с помощью дронов над Луганском, Старобельском, Алчевском, Брянкой и Кадиевкой.

Украинские войска значительно активизировали свою ударную кампанию средней дальности по российским НЛК на всем театре военных действий в течение последних нескольких месяцев, что приводит к каскадным последствиям на поле боя и препятствует продвижению россиян.

Удары по портам, которые использует РФ — последние новости

Напомним, Главред писал, что в апреле Силы беспилотных систем нанесли неожиданный удар по российскому сухогрузу с боекомплектом в порту временно оккупированного Бердянска.

В конце мая Силы обороны Украины нанесли удар по порту Новороссийска. В результате удара известно о поражении нефтяных терминалов и боевых кораблей врага.

Накануне также силы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с подразделениями ГУР и СБС провели очередную результативную атаку по инфраструктуре морского порта Туапсе.

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Об источнике: 1-й корпус НГУ "Азов" 1-й корпус НГУ "Азов" — оперативно-тактическое соединение в рядах Национальной гвардии Украины. Корпус создан 7 марта 2025 года в рамках реформирования Сил обороны Украины в корпусную систему, пишет Википедия.

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