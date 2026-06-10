Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

Анна Косик
10 июня 2026, 11:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Оккупанты не смогут использовать важный порт.
спецоперация в мариуполе
Украинские военные провели масштабную спецоперацию в Мариуполе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщили военные:

  • Силы обороны Украины уничтожили важные объекты в порту Мариуполя
  • Под удар попал сухогруз "теневого флота" РФ
  • Мариупольский порт после атаки обесточен

Армия страны-агрессора России лишилась возможности использовать порт во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил 1-й корпус НГУ "Азов" в Telegram.

Бойцы корпуса совместно с ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ЦСО "А" и СБС провели совместную операцию, в результате которой уничтожены объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта.

видео дня

"Поражены электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами, а также подсанкционный сухогруз "Lady Augusta", который является частью теневого флота РФ", — говорится в сообщении.

Теневой флот России
Теневой флот России / Инфографика: Главред

В настоящее время морской торговый порт полностью обесточен, а логистика РФ существенно затруднена. В корпусе отметили, что военные продолжают контролировать логистические мощности и применять санкции против россиян в Приазовье.

В какой ситуации оказалась армия РФ из-за ударов ВСУ - мнение аналитиков

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Силы обороны Украины достигли огневого контроля с помощью дронов над Луганском, Старобельском, Алчевском, Брянкой и Кадиевкой.

Украинские войска значительно активизировали свою ударную кампанию средней дальности по российским НЛК на всем театре военных действий в течение последних нескольких месяцев, что приводит к каскадным последствиям на поле боя и препятствует продвижению россиян.

Удары по портам, которые использует РФ — последние новости

Напомним, Главред писал, что в апреле Силы беспилотных систем нанесли неожиданный удар по российскому сухогрузу с боекомплектом в порту временно оккупированного Бердянска.

В конце мая Силы обороны Украины нанесли удар по порту Новороссийска. В результате удара известно о поражении нефтяных терминалов и боевых кораблей врага.

Накануне также силы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с подразделениями ГУР и СБС провели очередную результативную атаку по инфраструктуре морского порта Туапсе.

Читайте также:

Об источнике: 1-й корпус НГУ "Азов"

1-й корпус НГУ "Азов" — оперативно-тактическое соединение в рядах Национальной гвардии Украины. Корпус создан 7 марта 2025 года в рамках реформирования Сил обороны Украины в корпусную систему, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Азов новости Мариуполя Мариуполь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Магнитная буря накрывает второй раз за неделю: когда может начаться шторм G1

Магнитная буря накрывает второй раз за неделю: когда может начаться шторм G1

12:53Синоптик
ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронта

ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронта

12:03Война
Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

11:51Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Последние новости

12:53

Магнитная буря накрывает второй раз за неделю: когда может начаться шторм G1

12:37

Возврат к 43 гривням или новый рекорд: что будет с курсом доллара в Украине

12:32

Мужчина потратил все сбережения на квартиру на несуществующем этаже

12:16

Дочь Лорак эпично опозорилась в сети: позорное фото

12:03

ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронтаВидео

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
11:51

Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

11:29

РФ готовится к запуску "Орешника": в ближайшее время существует угроза удара

11:16

Сын эксгумировал тело отца спустя 37 лет и узнал то, чего не ожидал никто

11:07

Дело не в поломке: почему после выключения кондиционера комната быстро нагревается

Реклама
10:49

Супер Эль-Ниньо уже на пороге: Землю накроет экстремальная жара и катаклизмы

10:25

Согласится ли Путин вести переговоры с Европой: Кулеба удивил заявлением

10:05

Командование РФ отдало экстренный приказ из-за успехов ВСУ в Крыму — ISW

09:49

Денежные проблемы наконец уйдут: трем знакам зодиака станет легче после 10 июня

09:39

Панически боится ликвидации: Путин перевез Кабаеву и детей в бункер, детали

09:09

РФ ударила по жилым домам в Одессе: дотла сгорела квартира, пострадали детиФото

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 июня (обновляется)

08:30

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

08:28

РФ около 30 раз ударила по Харькову: разрушен дом, растет число пострадавшихФото

08:19

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

07:49

Дроны атаковали Самарскую область РФ: горит один из крупнейших НПЗ "Роснефти"

Реклама
07:35

От чего зависят переговоры о мире: Портников - о важной деталимнение

07:10

За 1000 км от границы: "Фламинго" атаковали ключевой для РФ завод в ЧебоксарахВидео

05:26

Управлял страной из Петербурга: где похоронен последний гетман Украины и чем он известен

04:20

Завтрак за 10 минут: рецепт хачапури на прикорм, который ребенок съест полностью

04:00

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

03:45

Как уничтожить тлю на смородине без опасной химии: поможет обычное мылоВидео

03:15

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садоводаВидео

02:20

Ученые раскрыли неожиданный секрет: что помогает дожить до 100 лет

01:30

Отмена резкого повышения тарифа на проезд: в КГГА приняли важное решение

00:50

Дроны становятся "невидимыми": стало известно о новых настройках российских БпЛА

00:11

Больше, чем слова: какие странные ритуалы влюбленных укрепляют отношения на годыВидео

09 июня, вторник
23:56

Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

23:11

"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

23:00

"Путин выстрелил себе в ногу": в РФ растет недовольство Кремлем из-за одного решения

22:59

Как сделать окна сверкающими надолго: один простой секрет творит чудесаВидео

22:50

Киркоров публично плюнул в лицо Тодоренко: что она сделала

22:35

Судьи "Мастер Шеф" рыдали: что случилось на шоу

21:47

"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

21:29

Мечты четырех знаков зодиака станут реальностью: кому 10 июня принесет кучу денег

21:17

Поставлял ракеты для армии: под Москвой взорвали топ-военного Минобороны РФ

Реклама
21:06

Укрзализныця запускает новые рейсы из Днепра на лето: куда будут курсировать поезда

20:51

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июнеВидео

20:43

Новый "налог на OLX": украинцам рассказали, кто может не платить

20:40

Секрет пышного цветения: какая простая ошибка мешает комнатным растениям

20:35

Всего пол-литра под куст: как быстро исправить скрученные листья томатовВидео

20:31

Популярный продукт: что нельзя давать кошкам даже в небольших количествахВидео

20:00

Столкновение РФ с НАТО: раскрыты вероятные сроки нового конфликта

19:50

Имеет ли особую силу вода, освященная на определенные праздники – ответ священника

19:43

Дочь путинистки Успенской оказалась в больнице: первые фото

19:36

Ошибка, которая режет слух: как правильно назвать "кольцо" на украинском языке

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять