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РФ ударила по жилым домам в Одессе: дотла сгорела квартира, пострадали дети

Анна Ярославская
10 июня 2026, 09:09
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Вражеский удар пришелся по жилым кварталам Приморского района. Одна женщина госпитализирована, детям оказали помощь на месте.
Атака на Одессу - последствия
Атака на Одессу - последствия / Коллаж: Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • Ночью Одесса подверглась массированной атаке БПЛА
  • Часть беспилотника упала на балкон 18-этажного дома
  • Ранения и острую реакцию на стресс получили три человека

В ночь на 10 июня российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате массированных вражеских ударов повреждены два жилых дома, есть пострадавшие. Детали ночной атаки РФ раскрыли местные власти и в пресс-службе ГосЧС.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в городе повреждены два жилых дома. Пострадала женщина и двое детей 8 и 10 лет, у них острая реакция на стресс.

видео дня

В одном из домов разрушена лоджия на 11-м этаже, повреждено имущество жителей, остекление и фасад здания.

По другому адресу в квартире возник пожар: квартира частично разрушена.

На местах происшествия работают оперативные штабы, экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия вражеских атак.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что от вражеской атаки пострадал Приморский район Одессы - именно там зафиксировано повреждение двух жилых домов.

"В одном из них дотла выгорела квартира на пятом этаже. Пожар оперативно ликвидировали работники ГСЧС. Пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали и оказывают необходимую помощь. По другому адресу на 11 этаже повреждено имущество жителей, остекление и фасад дома", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, кроме женщины, пострадали еще двое детей 2016 и 2017 годов рождения. У них – острая реакция на стресс.

"Таким образом, вследствие вражеской атаки пострадали три человека. Всем оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавил Лысак.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

По данным ГСЧС, в 18-этажном жилом доме на балкон квартиры 11-этажа упала часть беспилотника – обошлось без детонации и возгорания. Разрушена наружная стена лоджии, повреждено имущество, окна и фасад.

По другому адресу в 8-этажном жилом доме на 5 этаже загорелась квартира и частично разрушена внешняя стена лоджии.

"К сожалению, пострадали 3 человека, из которых 2 – дети, у них острая реакция на стресс", - сообщили спасатели.

  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026
    Последствия атаки на Одессу 10 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram

Вокруг Одессы возводят систему защиты от РФ

Украинские защитники возводят полноценную систему защиты от российских оккупантов вокруг Одессы. Об этом сообщило региональное управление Сил территориальной обороны "Юг".

По периметру города проводят масштабные инженерные работы в качестве превентивных мер на случай наступления.

Вокруг города возводят:

  • несколько километров противотанковых рвов;
  • блиндажи;
  • заграждения из колючей проволоки;
  • "зубы дракона".

Стоит отметить, что сейчас нет угрозы наступления на Одессу.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 10 июня российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Известно о 26 ударах беспилотниками. Пострадали 10 человек, в том числе 14-летняя девочка.

Враг атаковал БПЛА Киевский, Слободской, Основянский, Шевченковский, Холодногорский районы Харькова.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в г. Харьков повреждены 3 многоквартирных дома, 8 частных домов, 4 автомобиля, железнодорожная инфраструктура, складские помещения.

В ночь на 9 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских ударных беспилотников. Чугуев на Харьковщине оккупанты атаковали ракеты. В результате атаки на Харьковщину погибли 3 человека, 18 - ранены. Повреждены жилые дома, кафе, бизнес-центр и храм. Спасатели работали под угрозой повторных ударов.

8 июня российская оккупационная армия атаковала Одессу и область. Есть разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры, пострадали люди.

В ночь на 5 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. В городе возникли перебои со светом и водой.

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О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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