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РФ около 30 раз ударила по Харькову: разрушен дом, растет число пострадавших

Анна Ярославская
10 июня 2026, 08:28
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Харьков пережил массированную атаку дронами. Мощные взрывы прогремели в Холодногорском и Киевском районах.
Последствия атаки на Харьков
Ночью Харьков пережил массированную атаку беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • Российские военные нанесли по Харькову 26 ударов дронами
  • Основной удар БПЛА пришелся на Холодногорский район
  • Медики оказывают помощь пострадавшим жителям

В ночь на 10 июня российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Известно о 26 ударах беспилотниками. Есть пострадавшие.

Как сообщила утром в среду пресс-служба ГосЧС, в результате атаки российского беспилотника вблизи жилого дома в Холодногорском районе города пострадали три человека, в том числе один ребенок.

видео дня

Взрывная волна частично разрушила дом и повредила соседние здания. Возник пожар.

На месте происшествия под угрозой повторных ударов работали спасатели и психологи ГосЧС.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес 26 ударов дронами по Харькову ночью и под утро 10 июня. Больше всего пострадал Холодногорский район. Также под удар попал Киевский район города.

В Харькове - черный дым после удара РФ
В Харькове - черный дым после удара РФ / Фото: t.me/synegubov

По словам Синегубова, 81-летняя женщина обратилась за помощью к врачам в Холодногорском районе. Медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.

Также острую реакцию на стресс в результате обстрела получила 35-летняя женщина. Медики предоставили ей помощь на месте.

"Число пострадавших в Холодногорском районе возросло до четрыех. Еще одна женщина 42 лет испытала острую реакцию на стресс. Врачи оказали помощь пострадавшей", - написал глава ОВА в 05:38.

Мэр города Игорь Терехов сообщил о пяти пострадавших, среди которых преимущественно пожилые люди.

  • Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026
    Последствия атаки РФ на Харьков в ночь на 10 июня 2026 Фото: ГосЧС

Воздушные атаки РФ на Украину

Как писал Главред, в ночь на 9 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских ударных беспилотников. Чугуев на Харьковщине оккупанты атаковали ракеты.

В результате атаки на Харьковщину погибли 3 человека, 18 - ранены. Повреждены жилые дома, кафе, бизнес-центр и храм. Спасатели работали под угрозой повторных ударов.

8 июня российская оккупационная армия атаковала Одессу и область. Есть разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры, пострадали люди.

В ночь на 5 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. В городе возникли перебои со светом и водой.

Кроме того, армия РФ атаковала дронами Киевскую область. В Броварском районе под удар попало мирное гражданское предприятие пищевой промышленности. В результате погиб человек, еще четверо - травмированы.

В ночь на 4 июня российские войска атаковали Херсон. В результате попадания вражеских дронов в одном из районов города вспыхнули квартиры в многоэтажном жилом доме и возникли масштабные пожары. Два человека погибли, еще девять - пострадали. Спасатели работали в сложнейших условиях под постоянной угрозой повторных ударов.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - последние новости / Инфографика: Главред

Оккупанты по-новому используют ракеты "Искандер"

Мониторы сообщают, что армия страны-агрессора начала применять ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью с задержкой детонирования примерно через 20-30 минут.

"Это означает, что после падения ракеты, разлетающиеся на сотни метров кассеты начинают взрываться через указанный промежуток времени. Это ставит под угрозу всех прибывающих на место поражения и тех, кто эвакуируется с прилегающих территорий. Будьте внимательны и осторожны. Не подходите к подозрительным предметам на местах падения ракет", - добавили на канале.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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