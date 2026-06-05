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Дроны РФ ударили по молокозаводу под Киевом: под завалами ищут выживших

Анна Ярославская
5 июня 2026, 09:39обновлено 5 июня, 10:54
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Обстрел Броварского района унес жизнь одного человека. Еще четверо - травмированы.
РФ атаковала молокозавод
РФ атаковала молокозавод "Яготинское для детей" / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Армия РФ нанесла удар беспилотниками по Киевской области
  • Погиб один человек и еще четверо мирных жителей ранены
  • Вражеский дрон частично разрушил пищевое предприятие

Армия РФ атаковала дронами Киевскую область. В Броварском районе в результате удара российских БПЛА погиб человек, еще четверо - травмированы.

Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, враг атаковал мирное гражданское предприятие пищевой промышленности. Во время атаки сотрудники находились на своих рабочих местах и просто выполняли свою работу.

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На территории предприятия горит административное здание, частично разрушены конструкции.

По оперативной информации, в здании могут находиться люди. Двоих работников спасателям уже удалось деблокировать.

На месте работают все необходимые службы. Продолжаются спасательные работы, поиски людей и ликвидация последствий атаки.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что ее целью являются не военные объекты, а обычные люди, живущие и работающие на своей земле", - добавил Калашник.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Обновлено. В ГосЧС уточнили, что в результате атаки РФ был поврежден завод "Яготинское для детей".

Спасатели показали фото разрушений.

"В результате утренней атаки РФ четыре человека погибли, еще - четверо пострадали. Под вражеским прицелом оказалось админздание одного из предприятий пищевой промышленности области. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в 10:30.

  • РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом
    РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом
    РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом
    РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом
    РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом
    РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом
    РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом
    РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом
    РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом
    РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом
    РФ ударила дронами по молокозаводу под Киевом Фото: t.me/dsns_telegram

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 5 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. В городе возникли перебои со светом и водой.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками в ночь на 5 июня. Всего враг запустил 218 ракет. Силы ПВО смогли сбить или подавить 198 дронов. Однако были зафиксированы попадания 16 дронов в 13 локациях.

В ночь на 4 июня российские войска атаковали Херсон. В результате попадания вражеских дронов в одном из районов города вспыхнули квартиры в многоэтажном жилом доме и возникли масштабные пожары. Два человека погибли, еще девять - пострадали. Спасатели работали в сложнейших условиях под постоянной угрозой повторных ударов.

Кроме того, в ночь на 4 июня российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попал промышленный объект в Бориспольском районе.

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О персоне: Николай Калашник

Николай Калашник - украинский государственный деятель. Председатель Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.

Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

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