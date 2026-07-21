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Китай нанес двойной удар по РФ: какие еще страны также отворачиваются от Кремля

Дарья Пшеничник
21 июля 2026, 10:58
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России придется импортировать нефтепродукты из Китая: еще один козырь в рукаве для Пекина.
Путин
Китай отвернулся от Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Главное из новости:

  • Китай выдвинул России невыгодные условия по газу
  • Казахстан, Азербайджан и Армения дистанцируются от Кремля
  • Поставки нефтепродуктов в РФ будут зависеть от Пекина

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Внешнеполитическая команда российского диктатора Владимира Путина получила очередной сигнал о слабости позиций Кремля: Китай выдвинул Москве невыгодные условия поставок газа и отказывается поставлять судовое оборудование для судов, необходимых для арктического "Северного морского пути". Об этом в своей колонке пишет обозреватель Эдвард Лукас, сообщает Euobserver.

По словам Лукаса, запланированный газопровод "Сила Сибири-2" объемом 50 млрд кубометров газа практически отменен из-за требований Китая относительно цены: Пекин готов платить лишь $50 за тысячу кубометров - это одна пятая от суммы, которую предлагал Кремль, и без того со значительной скидкой. У Китая есть альтернативные источники энергоносителей, и именно это дает Пекину рычаги влияния на Москву, отметил обозреватель.

Газ, нефть и новые рычаги Пекина

Пока Пекин торгуется по поводу цены, Россия теряет и других покупателей газа. Остальные поставки трубопроводного газа из РФ в Евросоюз должны полностью прекратиться уже в 2027 году.

Ситуацию осложняют и удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам: теперь Москве придется импортировать нефтепродукты из Китая, что дает Пекину еще один рычаг давления на Кремль, отметил Лукас.

Казахстан, Азербайджан и Армения тоже дистанцируются

Слабость России ощущают и в других столицах, которые действуют соответственно, отмечает обозреватель. Казахстан недавно запретил большую часть импорта российской пшеницы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев демонстративно поддержал Украину во время одного из последних публичных выступлений. Армения тем временем в одностороннем порядке продвигает работы по восстановлению железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном, несмотря на то, что железной дорогой номинально управляет Россия и именно она затягивает процесс.

Как Китай использует войну в Украине - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам политолога, офицера ВСУ и руководителя Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктора Тарана, последний визит Владимира Путина в Китай был не демонстрацией силы, а очередным унижением для России.

В обмен на политическую поддержку Пекина, доступ к технологиям двойного назначения, закупку российских энергоносителей и экономическую поддержку в условиях санкций Москва всё больше соглашается на роль младшего партнёра КНР.

Позиция Китая по поводу войны в Украине - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что Китай в конце 2025 года провел секретную подготовку около 200 российских военных, часть которых после обучения вернулась для участия в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом заявил о заинтересованности китайской и американской сторон в продолжении содействия завершению войны РФ с Украиной.

Накануне стало известно, что китайские компании активно поставляют в Россию и Иран комплектующие для производства беспилотников, в частности дронов типа Shahed, обходя американские санкции.

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Об источнике: Euobserver

EUobserver - это независимое англоязычное интернет-издание со штаб-квартирой в Брюсселе, основанное в 2000 году. Оно освещает политику Европейского Союза, деятельность его институтов, а также вопросы прав человека, прозрачности власти и внешних отношений ЕС. Издание известно своей критической аналитикой и ориентацией на качественную расследовательскую журналистику, благодаря чему является популярным источником информации среди дипломатов, аналитиков и еврочиновников.

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