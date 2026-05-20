Китай "кинул" Россию: как Си Цзиньпин унизил Путина в Пекине и чего ждать Украине

Одной из ключевых целей визита Путина в Китай было достижение договоренностей по проекту "Сила Сибири-2", но этот вопрос так и остался нерешенным.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина — как Китай унизил РФ и что говорили об Украине

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин совершил официальный визит в Китай. По итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином стороны подписали более 20 межгосударственных соглашений и отдельную декларацию о "многополярном мире", в которой фактически выступили с совместной критикой США и западной системы глобального влияния. Отдельное внимание Москва и Пекин уделили войне в Украине.

Главред собрал главное, что стоит знать о визите Путина в Китай и его результатах.

Какие соглашения по итогам переговоров подписали РФ и Китай

20 мая на площади Тяньаньмэнь состоялась официальная церемония встречи российского диктатора и военного преступника Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которой также представили делегации сторон.

Переговоры начались в узком формате, а затем продолжились с участием расширенных делегаций. По завершении встреч Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении стратегического партнерства, взаимодействия и развития добрососедских отношений и сотрудничества между странами.

Кроме того, стороны приняли совместную декларацию о формировании многополярного мира и нового типа международных отношений. В присутствии лидеров также был подписан ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений между Россией и Китаем.

Совместное заявление по итогам переговоров – о чем договорились РФ и Китай

Как сообщает Кремль, стороны подписали совместное заявление и договорились о сотрудничестве в следующих ключевых областях:

1. Политика и стратегическое партнерство

Подтвердили продление срока действия двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Договорились поддерживать тесные контакты на высшем уровне и развивать взаимодействие между правительствами, парламентами и партиями.

2. Военная сфера и безопасность

Будут укреплять доверие в военной сфере, расширять практику совместных учений, а также воздушного и морского патрулирования.

Договорились о совместной борьбе с киберпреступностью, наркотрафиком, незаконной миграцией, трансграничной коррупцией и отмыванием денег.

3. Торговля, инвестиции и финансы

Будут наращивать объемы торговли товарами и услугами, развивать кооперацию в автомобиле- и судостроении, а также в гражданской авиации.

Договорились улучшать инвестиционный климат и реализовывать проекты в соответствии с Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от мая 2025 года.

Продолжат развивать финансовое сотрудничество, сохраняя прогресс в расчетах в национальных валютах и укрепляя взаимодействие на рынках капитала.

4. Энергетика и космос

Будут углублять сотрудничество в нефтегазовой, угольной сферах и возобновляемой энергетике.

Планируют своевременно завершить строительство и ввести в эксплуатацию блоки Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу", а также развивать проекты закрытого ядерного топливного цикла и термоядерного синтеза.

Будут реализовывать масштабные космические проекты, включая создание Международной научной лунной станции, исследование Луны и дальнего космоса.

Согласовали Дорожную карту сотрудничества в сфере спутниковой навигации на 2026–2030 годы для обеспечения взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Beidou.

5. Транспорт, логистика и границы

Будут модернизировать пограничные пункты пропуска ("интеллектуальные пункты пропуска") и ускорят строительство автомобильного пункта "Великий Уссурийский – Хэйсяцзидао".

Договорились развивать трехсторонний формат с КНДР для согласования выхода судов в море через реку Туманна.

Будут содействовать развитию транзитных перевозок (маршруты "Китай – Европа" через Россию) и увеличивать грузопоток по Северному морскому пути.

6. Сельское хозяйство и экология

Создадут на Дальнем Востоке России экспериментально-демонстрационную зону российско-китайского сотрудничества в аграрной сфере.

Будут увеличивать взаимные поставки мясной, растительной продукции и морепродуктов.

Будут сотрудничать в сфере охраны трансгосударственных вод, защиты биоразнообразия (в частности, популяций амурского тигра, дальневосточного леопарда и больших панд).

7. Гуманитарная сфера, образование и технологии

Договорились о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, увеличении студенческих обменов и изучения языков (русского в Китае, китайского в России).

Будут углублять сотрудничество в науке, предоставлять взаимный доступ к научным объектам класса "мегасайенс".

Будут взаимодействовать в сфере искусственного интеллекта, цифровой экономики и координировать использование радиочастот и спутниковых орбит (в частности, спутникового интернета).

Планируется продолжить работу по упрощению визовых формальностей и облегчению взаимных поездок граждан.

В международно-политической сфере стороны договорились о масштабной координации действий, которая фактически направлена на противодействие западному влиянию и формирование нового мирового порядка.

Основные политические пункты, о которых договорились РФ и Китай:

1. Противодействие "гегемонизму" и западному давлению

Стороны заявили, что решительно выступают против "гегемонизма, унилатерализма и политики силы", осуждая агрессивную политику государств, действующих в логике "неоколониального мышления".

Договорились совместно выступать против применения односторонних санкций, вторичных ограничений и дискриминационных пошлин в торговле, которые не одобрены Советом Безопасности ООН.

2. Защита активов и суверенных резервов

Осудили инициативы по блокированию, аресту или изъятию активов и собственности иностранных государств (включая суверенные резервы) и подтвердили свое право на применение ответных мер в соответствии с международным правом.

3. Координация в ООН и многосторонних форматах

Договорились отстаивать центральную роль ООН в международных делах и выступать против "демократизации" по западному образцу, продвигая вместо этого концепцию "многополярного мироустройства".

Будут тесно взаимодействовать и поддерживать инициативы друг друга на международной арене, в частности китайские концепции ("Сообщество единой судьбы человечества", "Глобальная инициатива по безопасности" и т. д.).

Будут укреплять сотрудничество в рамках БРИКС (BRICS) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) для расширения влияния этих объединений в мире.

4. Региональные геополитические позиции

Тайвань: Российская сторона подтвердила приверженность принципу "одного Китая", признала Тайвань неотъемлемой частью КНР, выступила против его независимости в любой форме и поддержала действия Китая по защите своего суверенитета.

Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Обе стороны выразили серьезную озабоченность деятельностью США в регионе, в частности созданием закрытых блоковых структур (таких как AUKUS), продвижением инфраструктуры НАТО в Азию и развертыванием там американских ракет средней и меньшей дальности.

Арктика: Выразили обеспокоенность "милитаризацией США и их союзников в высоких широтах" и договорились сохранять Арктику как территорию мира и низкой военно-политической напряженности.

Глобальный Юг (Африка и Латинская Америка): Договорились координировать политику в этих регионах, поддерживать право местных государств на "самостоятельный выбор пути развития" и противодействовать вмешательству внешних сил в их внутренние дела.

Что говорили об Украине

В совместном заявлении по итогам переговоров также шла речь о войне России против Украины.

"Стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин "украинского кризиса" (так в КНР называют полномасштабное вторжение России в Украину и оккупацию ее территорий, — ред.) на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи с целью обеспечения взаимной безопасности и формирования основ устойчивого мира. Руководствуясь этим, стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров. Россия положительно оценивает объективную и беспристрастную позицию КНР по проблематике ситуации в Украине и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в урегулировании "украинского кризиса" политико-дипломатическим путем", — говорится в документе.

О чем заявили Путин и Си Цзиньпин

Во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине глава Кремля Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня и стали примером всеобъемлющего партнерства. Си Цзиньпин в ответ подчеркнул, что Китай и Россия должны совместно работать над формированием более справедливой и равноправной системы глобального управления.

"Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, демонстрируя образец поистине всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", — отметил российский лидер.

Также он отметил, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, тогда как Китай выступает ответственным потребителем.

В этом контексте Путин назвал российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики "локомотивом" экономического сотрудничества.

В этом контексте российский диктатор назвал энергетическое взаимодействие между Москвой и Пекином главной движущей силой экономического сотрудничества. По его словам, стороны договорились сосредоточить дальнейшие переговоры прежде всего на вопросах двустороннего экономического взаимодействия.

Путин также напомнил, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который, по его словам, до сих пор остается основой развития отношений между государствами и сохраняет актуальность.

В то же время лидер Китая заявил, что договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Россией приобретает все большее значение на фоне масштабных изменений в международной ситуации и риска возврата к принципу "закона джунглей".

По словам Си Цзиньпина, именно в таких условиях особенно заметными становятся передовой характер, практическая ценность и актуальность соглашения между Пекином и Москвой.

Он также подчеркнул, что Китай и Россия должны совместно работать над формированием более справедливой и равноправной системы глобального управления.

Как постоянные члены Совета Безопасности ООН и ведущие мировые державы, Китай и Россия должны придерживаться долгосрочной стратегической перспективы, способствовать своему национальному развитию и возрождению с помощью высококачественного всестороннего стратегического сотрудничества и добиваться построения более справедливой и равноправной системы глобального управления", — отметил глава КНР.

Кроме того, глава КНР охарактеризовал современную международную ситуацию как нестабильную и сложную, отметив, что в мире усиливаются проявления односторонней гегемонии. В то же время, по его словам, стремление народов Китая и России к развитию и сотрудничеству остается неизменным.

Отдельно Си Цзиньпин коснулся ситуации на Ближнем Востоке, заявив о необходимости скорейшего прекращения боевых действий.

"Ситуация в регионе Ближнего Востока и Персидского залива находится в критической точке перехода между войной и миром. Необходимо как можно скорее полностью прекратить боевые действия, возобновление войны недопустимо. Особенно важно придерживаться пути переговоров. Более быстрое прекращение конфликта поможет уменьшить негативное влияние на стабильность поставок и энергопотребления, а также на международный торговый порядок", — подытожил он.

Какова основная цель визита Путина в Китай — как Китай снова "кинул" Россию

Впрочем, пятый с начала войны против Украины и уже 25-й за время президентства визит Владимира Путина в Китай в очередной раз не завершился для России достижением ожидаемых договоренностей по реализации проекта газопровода "Сила Сибири-2".

Как сообщает издание South China Morning Post, одной из ключевых тем переговоров стало энергетическое сотрудничество, в частности реализация газопровода "Сила Сибири-2". Проект предусматривает поставку до 50 миллиардов кубометров российского газа ежегодно в Китай через территорию Монголии.

Аналитики считают, что одной из главных целей визита Владимира Путина была попытка продвинуть строительство "Силы Сибири-2", запуск которой долгое время откладывался. Для Москвы этот проект имеет стратегическое значение, поскольку рассматривается как способ компенсировать потерю европейских рынков газа после полномасштабного вторжения в Украину.

Эксперты также отмечают, что нынешний кризис усилил аргументы России о том, что поставки энергоносителей по суше могут помочь Китаю уменьшить зависимость от уязвимых морских маршрутов. В то же время Пекин по-прежнему осторожно относится к возможному чрезмерному энергетическому сближению с Россией.

"Осталось согласовать некоторые нюансы", — сказал Песков.

По его словам, стороны уже согласовали основные параметры будущего соглашения и маршрут газопровода, однако конкретных договоренностей о сроках реализации проекта пока нет.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что во время визита стороны достигли договоренностей по совместным энергетическим проектам, а также приняли ряд важных решений в других сферах, однако подробностей не раскрыл. Однако стоит отметить, что в перечне подписанных между сторонами документов, опубликованном Кремлем, нет упоминания о "Силе Сибири".

Несмотря на то, что Россия и Китай еще два года назад подписали меморандум о строительстве газопровода, главным препятствием для реализации проекта до сих пор остается стоимость российского газа.

Пекин настаивает на цене, максимально приближенной к внутрироссийской — примерно 50 долларов за тысячу кубометров, тогда как Кремль пытается договориться о более высокой стоимости поставок.

Как напоминает The Moscow Times, в настоящее время Китай покупает российский газ по 258 долларов за тысячу кубометров, что примерно на 40% дешевле, чем платят большинство других иностранных клиентов "Газпрома".

Почему визит Путина стал унижением для России – как Китай использует войну в Украине

Политолог, офицер ВСУ и руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран считает, что визит Владимира Путина в Китай является не демонстрацией силы, а очередным унижением для России. По его словам, в обмен на политическую поддержку Пекина, доступ к технологиям двойного назначения, закупку российских энергоносителей и экономическую поддержку в условиях санкций Москва все больше соглашается на роль младшего партнера КНР. Об этом он написал в посте в Facebook.

Таран обратил внимание, что под давлением Китая "Газпром" вынужден вести переговоры о поставках газа через проект "Сила Сибири-2" по ценам, близким к внутрироссийским тарифам.

"Речь идет примерно о 50 долларах за тысячу кубометров. Для сравнения, даже нынешняя прогнозируемая цена российского газа для Китая составляет около 224–236 долларов за тысячу кубометров.

"Если считать мощность "Силы Сибири-2" в 50 миллиардов кубометров в год, то разница между 230 долларами и 50 долларами составляет примерно 180 долларов на каждую тысячу кубометров. А это около 9 миллиардов долларов потенциально недополученного дохода ежегодно. И это на фоне бюджетного кризиса у россиян", — отметил он.

Он также подчеркнул, что это лишь часть более широких экономических потерь России, к которым относятся скидки на нефть, потеря европейского рынка, расходы на войну, санкционное давление, проблемы с логистикой, поддержка промышленности за счет государства и деградация технологического сектора. По его мнению, в стратегической перспективе такая зависимость постепенно превращает РФ в сырьевой придаток Китая.

Таран добавил, что Пекин мыслит долгосрочно, а китайские элиты помнят о территориях, которые в XIX веке отошли к Российской империи после так называемых неравноправных договоров. По его словам, в китайской информационной и академической среде периодически возвращаются к теме внешней Маньчжурии и территорий вокруг Владивостока.

"Официально Китай не выдвигает территориальных претензий к России. Пока.

Но в то же время Пекин последовательно наращивает экономическое, демографическое и инфраструктурное влияние в приграничных регионах.

История показывает, что великие державы редко забывают территории, которые считают "потерянными". Особенно когда сосед ослабевает экономически, истощается войной и все больше зависит от внешней поддержки. За все надо платить. Надеюсь увидеть это при жизни еще нашего поколения. Будем наблюдать", — подытожил он.

Как Китай использует Россию

Исследователь геостратегии Олег Магалецкий заявил, что Путин прибыл к Си Цзиньпину не просто для переговоров, а с целью получить финансовую, технологическую и политическую поддержку. Об этом он сказал в эфире телеканала "Апостроф".

По его словам, Пекин никогда не рассматривал и не будет рассматривать Россию как равноправного партнера. По мнению эксперта, для китайского лидера кремлевский режим является лишь инструментом реализации собственной глобальной стратегии, направленной на ослабление трансатлантических связей и разрушение либерального мирового порядка. В этом контексте Китай, как считает Магалецкий, заинтересован в продолжении войны в Украине.

По его словам, Пекин и Си Цзиньпин воспринимают Путина и Россию как инструмент для достижения собственных целей. Он подчеркнул, что Китай никогда не считал и, вероятно, не будет считать Москву равной себе, поэтому для него Россия является своеобразным прокси и важным союзником, с которым он действует совместно.

"И, к сожалению, в войне в Украине Пекин также является союзником Московии, помогает ей технологически, финансово, дипломатически и не помогает абсолютно никак, ни в коей мере Украине. И у этих диктаторов есть общие цели вместе со своими друзьями из Северной Кореи и Ирана. Они хотят полностью уничтожить мир, основанный на правилах, либеральный мировой порядок", — сказал эксперт.

По мнению эксперта, Пекин мастерски использует Москву как инструмент давления на Вашингтон, а президент США Дональд Трамп в определенных моментах может способствовать таким процессам. В то же время он считает союз Китая и России значительно более устойчивым, поскольку он основан на общих авторитарных интересах и противостоянии демократическому миру.

Магалецкий также высказал предположение, что в маловероятном случае прекращения поддержки России со стороны КНР российская экономика понесла бы серьезный удар. Однако даже при таком сценарии Кремль, по его словам, продолжил бы финансировать войну за счет дальнейшего ухудшения благосостояния собственного населения.

Почему визит Путина в Пекин может стать "окном возможностей для Украины"

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине, состоявшаяся за несколько дней до приезда Владимира Путина, не завершилась заключением масштабного соглашения, однако продемонстрировала важный момент — США и Китай стремятся к управляемой стабильности в отношениях, а не к открытому противостоянию. Об этом заявил в своей колонке директор Агентства по реформированию сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

​По его словам, китайская сторона официально охарактеризовала отношения с США как "стратегическую стабильность", но не взяла на себя жестких обязательств по давлению на Иран или обеспечению открытия Ормузского пролива. По мнению Ягуна, это свидетельствует не об уступках Пекина, а о его осторожном вовлечении в совместное урегулирование кризисных ситуаций.

"Для Путина предстоящий визит в Пекин 19–20 мая выглядит не как самостоятельный геополитический маневр, а как поездка после того, как основные параметры уже обсудили Трамп и Си", — отметил он.

Он также обратил внимание, что Кремль и МИД КНР официально говорят о двустороннем сотрудничестве и международной повестке дня, однако сама последовательность событий является политически невыгодной для Москвы: сначала состоялся американо-китайский саммит, а уже потом консультации между Россией и Китаем.

Ягун считает, что Россия все больше превращается из самостоятельного игрока в предмет переговоров. По его мнению, причина заключается не в окончательном отказе Китая от поддержки Москвы, а в том, что для Пекина стабильность торговли, энергетики и доступа к западным рынкам важнее российской войны против Украины.

"Для Украины это создает окно возможностей. Если Вашингтон и Пекин действительно движутся к модели контролируемой стабилизации, то война РФ против Украины может стать одним из вопросов, который Си будет вынужден "притормозить", чтобы не испортить договоренность с Трампом. Но это не означает автоматически справедливый мир. Риск в том, что крупные игроки могут стремиться не к победе Украины, а к прекращению нестабильности", — подчеркнул он.

Также эксперт подчеркнул, что для Украины ключевой задачей остается недопущение сценария, при котором стабилизация международной ситуации произойдет за счет замораживания войны на условиях России. Вместо этого, по его словам, необходимо добиваться усиления санкционного давления на Москву, сокращения нефтяных доходов РФ, продолжения военной поддержки Украины, предоставления гарантий безопасности и недопущения реализации китайского "мирного плана", который может фактически легализовать оккупацию.

"Пекинский саммит не решил войну, но изменил формат. Теперь Путин едет к Си не как равный архитектор нового порядка, а как зависимый партнер, которому будут объяснять границы допустимого. Для Украины это шанс — но только при условии активной дипломатии, а не ожидания, что США и Китай сами договорятся в нашу пользу", — резюмирует он.

Об источнике: South China Morning Post South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) — старейшая англоязычная газета Гонконга. Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем.

