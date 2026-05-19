РФ начала операцию против Латвии: что задумал Кремль и какую ловушку готовят для Трампа

СВР РФ начала информационную операцию против Латвии и стран Балтии в целом и угрожает нанести удары по странам НАТО. Эксперты объяснили, что за этим стоит.

Российская Служба внешней разведки заявила, что Украина якобы готовит удары дронами по территории РФ с использованием территории Латвии. В Москве утверждают, что Киев уже получил согласие Риги на проведение таких операций, а в страну якобы перебросили украинских специалистов по беспилотным системам. Одновременно Кремль пригрозил "возмездием" и заявил, что членство Латвии в НАТО "не защитит" ее в случае подобных атак.

Главред собрал главное, что стоит знать об угрозах Кремля странам Балтии и что означает такая информационная операция России против Латвии.

О чем говорится в заявлении российской СВР

В отчете российской Службы внешней разведки утверждается, что командование ВСУ якобы готовит новые удары по объектам топливно-энергетической и военной инфраструктуры в тыловых регионах России. В РФ такие атаки называют "террористическими".

В документе также заявляется, что Украина якобы планирует использовать не только воздушные коридоры через страны Балтии, но и запускать беспилотники непосредственно с территории этих государств. В российской разведке считают, что это позволит сократить время подлета дронов к целям и повысить эффективность атак. В то же время страны Балтии ранее уже опровергали подобные заявления Кремля и подчеркивали, что Украина не предупреждает НАТО о маршрутах беспилотников, направляющихся в Россию.

"Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара со стороны Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции. Украинцы подчеркивали, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно. В результате пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения. В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Экабпилс", — говорится в материале.

В СВР РФ также заявили, что современные средства разведки якобы позволяют точно определять места запуска дронов, а необходимые данные могут быть получены после анализа обломков беспилотников. В качестве примера там упомянули якобы попытку атаки на резиденцию президента России в конце 2025 года.

В этом контексте стоит сразу же добавить, что сообщения о якобы ударе по резиденции российского диктатора и военного преступника Владимира Путина считаются недостоверными, поскольку российская сторона не предоставила никаких подтверждений инцидента. Украинские власти и международные разведки также опровергали факт такой атаки. В публичных заявлениях и аналитических материалах звучали предположения, что эта история могла быть инсценировкой или элементом дезинформационной кампании.

После этого в России фактически прозвучали угрозы в адрес Латвии относительно возможных ударов по так называемым "центрам принятия решений".

"При этом не лишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия", — угрожают россияне.

В России начали угрожать странам Балтии

Комментируя абсурдные заявления российской Службы внешней разведки о якобы подготовке ударов по России с территории Латвии, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов предположил, что подобные действия могут быть связаны с внутриполитическими проблемами в самой Латвии.

По словам украинофоба и верного слуги кремлевского режима, Россия не исключает возможности содействия Украине со стороны латвийской стороны. Он утверждал, что большинство мест производства и запуска беспилотников в Украине якобы находятся под контролем РФ, поэтому Украина будто бы ищет альтернативные площадки для запуска дронов.

"В Латвии сейчас происходит смена правительства после последнего скандала, связанного с БПЛА, поэтому, возможно, они пытаются в этой мутной воде что-то поймать. Не исключено, что поступило определенное поручение от европейской верхушки, которая давно уже списала Украину со счетов и считает, что такая же судьба ждет Латвию и другие страны Балтии", — сказал он в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Картаполов также заявил, что любая помощь Латвии ВСУ будет расцениваться Москвой как участие в агрессии против России. По его мнению, в таком случае даже механизмы коллективной обороны НАТО не гарантируют стране защиты от серьезных последствий.

Как понимать заявление СВР РФ

В то же время специальный корреспондент Русской службы BBC Илья Барабанов попытался объяснить появление заявлений СВР РФ с обвинениями в адрес Латвии.

По его словам, еще на прошлой неделе российская внешняя разведка обнародовала другое заявление, в котором утверждала, что Служба безопасности Украины якобы скупает российские патриотические Telegram-каналы для дестабилизации внутриполитической ситуации в России.

Барабанов также обратил внимание, что СВР под руководством Сергея Нарышкина, возглавляющего службу с 2016 года, в последнее время регулярно публикует заявления, вызывающие насмешки даже среди сторонников российской провоенной риторики.

В частности, он напомнил о резонансном заявлении от января этого года, в котором константинопольского патриарха Варфоломея назвали "антихристом в рясе". Кроме того, в начале апреля ведомство предупреждало страны ЕС о возможном создании ими собственного ядерного оружия, сопровождая это резкими обвинениями европейских лидеров в "русофобии" и политической безответственности.

Журналист отметил, что ранее подобная риторика была характерна преимущественно для депутатов Госдумы или представительницы МИД РФ Марии Захаровой, однако теперь ее открыто использует и российская разведка.

"С одной стороны, такого рода заявления можно воспринимать с иронией. С другой — после 24 февраля 2022 года, когда началась большая война, в которую многие не верили, любой подобный пресс-релиз вызывает у множества людей понятные опасения. Особенно в условиях того, что российские власти ведут планомерную политику запугивания стран Балтии. Теперь к ней присоединилась СВР — в свойственном себе тоне", — подытожил он.

Реакция МИД

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявления российской Службы внешней разведки о якобы готовности Латвии предоставить свою территорию украинским Силам обороны для нанесения воздушных ударов по России.

Об этом в соцсети X сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, последние заявления Москвы о подготовке атак на Россию с территории Латвии не имеют ничего общего с реальностью.

"Мы официально опровергаем их. Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не намерена этого делать", — написал он.

Тихий подчеркнул, что подобные обвинения являются частью более широкой пропагандистской кампании Кремля, направленной на дестабилизацию общественных настроений в Латвии и других странах Балтии.

Латвийская сторона также отвергла эти обвинения. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала заявления российской разведки ложью.

"Россия снова лжет! На этот раз это СВР, или Служба внешней разведки, которая проводит дезинформационную кампанию против Латвии. Факт: Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это несколько раз объясняли российским представителям", — отметила она.

Реакция президента Латвии и Офиса президента Украины

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отверг обвинения России в якобы подготовке запуска украинских беспилотников с территории страны, назвав такие заявления ложными.

"Россия лжет, утверждая, что Латвия позволяет любой стране использовать латвийское воздушное пространство и территорию для нанесения ударов по России или любой другой стране", — написал он в соцсети Х.

В то же время в Офисе президента Украины подчеркнули, что не стоит сосредотачиваться на содержании заявлений российской СВР о якобы подготовке ударов с территории Латвии. Вместо этого, по словам советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, следует обращать внимание на само направление российской риторики, поскольку это является продолжением угроз Кремля в адрес стран НАТО.

"Российская СВР находится под влиянием алкогольных фантазий уже довольно давно, поэтому мы не советуем обращать внимание на содержание того, что они заявляют, но советуем обращать внимание на направление, в котором они фантазируют – очевидно, что это продолжение линии угроз странам НАТО", – сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина".

Что может готовить Россия против стран Балтии

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что руководитель российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и сама СВР РФ давно известны распространением фейков в рамках своих информационных операций.

"Они спалились в свое время с кабельными диверсиями, а также с другими провокациями в ЕС. Сейчас лгут о том, что Россию могут "атаковать с территории Латвии". Обычные страшилки, направленные на страны Балтии. Но Нарышкин — примитивный, старый маразматик. С территории Латвии атаковать РФ никто даже не планировал. Ни Латвия, ни кто-либо другой. Для этого и необходимости не было вообще, их ПВО настолько дырявая и выбита, что РФ прекрасно атакуется с других локаций в ответ на их преступные удары по нашим гражданам", — подчеркнул он.

Глава ЦПД также обратил внимание, что заявления СВР РФ нередко предшествуют подготовке определенных действий или провокаций со стороны России. В связи с ростом агрессивной риторики Кремля в отношении стран Балтии и возможными намерениями осуществлять дроновые или гибридные провокации против государств НАТО, Коваленко предположил, что Россия может готовить новые враждебные шаги.

Как Россия готовится к войне против стран Балтии — какую операцию уже начали

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач заявил, что в России уже наблюдаются действия, которые могут свидетельствовать о подготовке к возможному наступлению или ограниченной провокации против стран Балтии.

В частности, речь идет о законопроекте о "защите российских граждан за рубежом". По его словам, значительное количество таких граждан проживает именно в странах Балтии, особенно в Латвии. Параллельно там продолжаются судебные процессы над россиянами, которых подозревают в подрывной деятельности. Под предлогом их "защиты" Москва фактически угрожает предоставить своим силовым структурам право на проведение соответствующих операций.

Еще одним сигналом Горбач назвал ситуацию в Эстонии, где активизировалась тема так называемой "Нарвской народной республики" — в частности, из-за символики и информационной кампании в соцсетях, создающей соответствующий фон.

"Это напоминает подготовительные действия, которые мы уже наблюдали в Крыму и на Донбассе. Много лет назад мы это уже проходили, видели и можем в определенной степени прогнозировать дальнейшее развитие событий. Следующим этапом может стать военная операция. Я считаю, что она, если и не является неизбежной, то, по крайней мере, весьма вероятной", — предупредил он.

По мнению эксперта, если исходить из логики российского руководства, даже несмотря на ее противоречивость, Кремлю необходимы подобные действия, ведь имперская модель существования России основана на постоянном расширении.

Он также отметил, что для этого в РФ уже сформировались как внутриполитические, так и внешнеполитические и связанные с безопасностью предпосылки. По его мнению, Москва может попытаться проверить на прочность НАТО и Европейский Союз уже в этом году — во время каденции Дональда Трампа и до выборов в США, пока американский президент имеет максимальное влияние и, вероятно, не будет готов к прямому вмешательству в конфликт.

"Поэтому речь идет не обязательно о полномасштабном вторжении, но вполне возможны локальные операции на отдельных участках — например, в Эстонии (в районе Нарвы или вблизи нее) или в Латвии. Менее вероятными выглядят сценарии в отношении Литвы, Сувалкского коридора или Польши. Однако возможно все – от России можно ожидать чего угодно", – подытожил он.

Почему Путин не сможет быстро оккупировать страны Балтии

Россия, вероятно, будет пытаться проверять готовность НАТО к обороне не только в странах Балтии, хотя именно они остаются особенно уязвимыми из-за близости к российской границе. Об этом заявил экономист, политик и общественный деятель, а в прошлом заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

Он также обратил внимание на наличие в Латвии и Эстонии части русскоязычного населения, которое, по его мнению, Кремль может рассматривать как потенциальный канал распространения собственного влияния.

По словам Милова, Путину выгодно поддерживать атмосферу постоянной напряженности, ведь одной из его целей является запугивание и проверка готовности НАТО к коллективной защите. Он считает, что Кремль внимательно наблюдает за тем, насколько союзники будут соблюдать взаимные обязательства в рамках альянса.

"Нынешняя активизация темы вокруг стран Балтии связана с тем, что Путин видит: единство НАТО под вопросом. В этой ситуации он хочет дополнительно продемонстрировать, что единства уже нет, и часть членов НАТО не захочет участвовать в активной обороне стран Балтии. Такова его цель", — подчеркнул он.

Милов, который последние пять лет проживает в Литве после выезда из России, отметил, что видит в регионе высокий уровень готовности к обороне. Он подчеркнул, что страны Балтии могут рассчитывать на поддержку таких государств, как Финляндия и Польша, которые обладают значительным военным потенциалом.

По его мнению, масштабное вторжение стало бы для России чрезвычайно сложным и дорогостоящим сценарием, поскольку для него пришлось бы перебрасывать силы с украинского фронта, ослабляя позиции на оккупированных территориях. Экономист предположил, что это могло бы создать условия для контрнаступательных действий Украины, подобных событиям в Харьковской области в 2022 году.

"У Путина нет возможности быстро захватить и легко провести операцию против стран Балтии. Здесь он встретит ожесточенное сопротивление, к которому готовятся давно. С другой стороны, что точно может быть, и это абсолютно реалистично, Путин это умеет и практикует – всевозможные гибридные операции по дестабилизации с терактами, нападениями, атаками на критическую инфраструктуру и, возможно, какими-то диверсионными рейдами. Тем более, у него есть Беларусь, и он всегда может сказать: "Это вообще не я, а какие-то неизвестные вооруженные люди, может, местные что-то купили в военном магазине". К таким операциям по дестабилизации нужно готовиться, я думаю, они будут", – добавил он.

В то же время он не исключил, что Путин теоретически может решиться и на масштабную военную эскалацию, однако считает, что в случае такого развития событий Россия столкнется с серьезным сопротивлением, для преодоления которого ей не хватит ресурсов.

Какова роль Беларуси в потенциальной агрессии

Владимир Горбач заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко фактически не контролирует ситуацию, поскольку российские войска могут передвигаться по территории Беларуси без согласования с ним.

В то же время тема Сувалксого коридора, по его словам, касается уже полноценной военной операции, целью которой может быть создание сухопутного сообщения с Калининградской областью, что будет означать не провокацию, а открытую агрессию.

"Зато более вероятными выглядят именно гибридные операции. Они предполагают наличие формального повода – например, "защита русскоязычного населения" или якобы нарушение чьих-то прав. А вот в случае Сувалкского коридора такого повода фактически нет", – указал он.

В свою очередь бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун считает, что Беларусь может привлечь свои войска к агрессии против стран Балтии.

"Почему же не может?! Может. Именно это будет эффективнее, чем атаковать белорусскими войсками Украину. Это однозначно", — сказал он.

По его мнению, белорусская армия в таком сценарии будет выполнять ту же роль, что и во время войны против Украины — отвлекать часть сил противника на отдельное направление. В то же время определенные подразделения могут быть задействованы и в штурмовых операциях в зависимости от поставленных задач — будь то для создания угрозы в районе Нарвы или для попытки прорыва маршрута из Беларуси в Калининград.

Может ли Россия вести борьбу на два фронта

Владимир Горбач отметил, что в случае гибридных сценариев Россия способна вести действия одновременно на нескольких направлениях, поскольку заранее готовилась к такому развитию событий. В частности, около двух лет назад РФ восстановила и существенно усилила Ленинградский военный округ, нарастив его как в структурном, так и в ресурсном плане.

В то же время эксперт подчеркнул, что для ведения полномасштабной войны по образцу боевых действий в Украине этих сил недостаточно. Однако их вполне может хватить для ограниченных локальных операций, особенно с использованием беспилотников, ракетных и авиационных средств без масштабных наземных штурмов и больших потерь личного состава.

"Для Украины это не означало бы существенной разгрузки фронта. Больший шанс для нас был бы в том, что Запад, в частности Европа, мог бы значительно активнее включиться в противодействие России, поскольку воспринимал бы это уже как непосредственное нападение на себя. И тогда мог бы вести себя гораздо решительнее в отпоре РФ, в том числе и ее агрессии в Украине. Если Россия получит должный отпор, это пойдет Украине на пользу: противник понесет потери и будет вынужден сворачивать активность на других направлениях, в частности на украинском. Если же, не дай Бог, России удастся достичь определенных успехов, Украина может получить лишь кратковременную паузу, однако война в любом случае будет продолжаться", — резюмировал он.

Какую ловушку для Трампа готовит Россия

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что Россия может действовать против стран Балтии без какого-либо согласования с Дональдом Трампом. По его мнению, в таком случае американский президент окажется в сложной ситуации, поскольку будет вынужден реагировать на развитие событий.

"Если россияне сделают это до того, как Трамп реализует свои шаги, например, по дистанцированию от НАТО, то они могут фактически загнать его в ловушку. И он будет вынужден как-то реагировать — иначе он просто не сможет. Поэтому здесь возможен и такой вариант развития событий: россияне могут попытаться подловить Трампа. И это уже будет очень тонкая политическая игра с его стороны", — отметил он.

Будут ли США воевать в случае эскалации и защищать страны Балтии

Жовтенко также предполагает, что прямого военного ответа на возможную агрессию против Прибалтики, вероятно, не будет. В то же время ключевое значение будет иметь реакция НАТО — в частности, вопрос, сможет ли Альянс задействовать механизм пятой статьи и какова в таком сценарии будет роль Соединенных Штатов.

"Вероятно, Трамп может занять позицию: "Я буду продавать вам оружие и предоставлять разведданные, а дальше воюйте сами — так, как вы это делаете в Украине". Мол, вы находитесь далеко, за океаном, и это укладывается в его логику", — подытожил он.

